زغلول صيام يكتب: لماذا لا تكشف الأندية عن عقود مدربيها الحقيقية؟! ومتى تخرج الأحكام النهائية من ثلاجة اتحاد الكرة؟!

الدكتور مصطفى عزام المدير المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم تربطني به علاقة قوية أساسها الاحترام والتقدير لما يحمله الرجل من فكر في الإدارة يجعله يحلق بعيدا، ربما بحكم تلك الصداقة أشفقت عليه في العمل داخل الاتحاد ولكنه يوما بعد الآخر يثبت أن مجلس إدارة الاتحاد الحالي برئاسة المهندس هاني أبو ريدة كان على حق في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب …حيث تم تنظيم دولاب العمل وتم خلال الفترة الأخير الإعلان عن عدد من القرارات التنظيمية التي أثلجت صدورنا وجعلتنا نشعر بالأمل في العودة ….قرار رخص المدربين في كافة الدرجات وشروط القيد والعديد من القرارات المنظمة التي تؤكد أن اتحاد الكرة في طريق العودة.

وهنا لابد أن ألفت نظر صديقي الدكتور مصطفى عزام إلى نقطتين في غاية الأهمية وضروريتان في طريق الإصلاح.

عقود المدربين كده وكده

معظم أندية الدوري الممتاز وباقي الأندية ولكن أعني هنا أندية الدوري الممتاز باعتبار أن عقود مدربيها هي الأعلى سعرا …تلجأ تلك الأندية إلى حيلة خبيثة هدفها التهرب من حق الدوله واتحاد الكرة، حيث ترسل عقودا صورية للمدربين، حيث إن الكل يعرف أن المدرب الفلاني يتقاضى مليون جنيه شهريا والورق المقدم من النادي للاتحاد تجده 100 ألف جنيه أو 150 ألف جنيه من أجل تقليل الرسوم المستحقة على العقد.

المشكلة أنه عندما تحدث أزمة بين المدرب والنادي تظهر العقود الحقيقية -وأكاد أجزم أنني رأيت بأم عيني عينة من تلك العقود- وهنا لابد أن يعمم اتحاد الكرة خطابا لجميع الأندية وجميع المدربين أن الاتحاد لن يعتد إلا بالعقود التي تصله وليس له علاقة بأي عقود أخرى!! وعلى عهدتي هذه الخطوة ستدر أموالا كثيرة على الاتحاد.

ثلاجة اتحاد الكرة !!

خلال الفترة السابقة ظهرت ثلاجة كبيرة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم يتم فيها تخزين الأحكام النهائية لصالح مدربين ولاعبين ووكلاء لاعبين وأندية -ولغرض في نفس يعقوب - نامت هذه الأحكام في الثلاجة.

أعرف أن اتحاد الكرة تابع للفيفا ويوميا تظهر أحكاما لمدربين ولاعبين أجانب وأما الدفع أو العقوبات وكلنا نعلم أن الفيفا لا يمزح في تلك المواقف ورغم ذلك لم يتخذ الاتحاد موقفا وهنا ضاعت الحقوق…. والجميع يعرف السبب الحقيقي ولكن لا يريد أن يتدخل.

كثيرين لهم حقوق من سنوات ورغم ذلك يتم غض الطرف عنها حتى لو بجواب على سبيل التهديد للنادي أو اللاعب -مجرد حركه يعني - ناس بطلت كورة من سنين ولها حقوق عند أندية وأحكام نهائية ولكنها حبيسة أدراج الأستاذ ….الذي ظل جاثما على صدر الكرة سنوات.

أعلم أن الدكتور مصطفى عزام ليس له علاقة بتلك الأمور ورجل نظيف من الطراز الأول ولكن لابد أن تكون هناك نظرة لشئون اللاعبين والقرارات والأحكام التي تم تخزينها في الثلاجة لعل وعسى أن يحظى بدعوة مباركة من مظلوم ردت إليه حقوقه.

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