الحرس الثوري الإيراني: النظام الأمريكي ارتكب جريمة صارخة وغير مسبوقة

قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد: “إن النظام الأمريكي المجرم ارتكب بتنسيق كامل مع النظام الصهيوني جريمة صارخة وغير مسبوقة”.

الحرس الثوري يعلق على الهجوم الأمريكي

وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيانه: “النظام الأمريكي شن هجوما عسكريا غير قانوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية”.

وتابع الحرس الثوري: “الهجوم الأمريكي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة منع الانتشار النووي”.

واستطرد: “الهجوم الأمريكي ينتهك المبادئ الأساسية لاحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول”.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية: إن الإدارة الأمريكية التي أشعلت الحرب ستتحمل المسؤولية عن العواقب الوخيمة للغاية لعدوانها.

إيران توجه تحذيرا شديد اللهجة لأمريكا

وأفادت صحيفة “ نيويورك تايمز” عن مسئولين أمريكيين، اليوم الأحد، بأن البنتاجون يستعد لرد شبه مؤكد من إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن قوات بلاده شنت سلسلة من الهجمات العسكرية على منشآت نووية إيرانية، شملت مواقع في فوردو ونطنز وأصفهان، في عملية وصفها بالناجحة والرادعة.

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