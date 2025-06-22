الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحرس الثوري: الموجة الـ20 من الصواريخ استهدفت مطار بن جوريون ومراكز أبحاث بيولوجية

الحرس الثوري،فيتو
الحرس الثوري،فيتو

أفادت وكالة تسنيم الإخبارية، اليوم الأحد، عن الحرس الثوري الإيراني، أنهم استخدموا مزيجا من الصواريخ بعيدة المدى بموجة الصواريخ الـ20 على إسرائيل

وأوضح الحرس الثوري: الموجة الـ20 استهدفت مطار بن جوريون ومركز الأبحاث البيولوجية ومراكز قيادة وسيطرة.

وكانت صواريخ إيرانية سقطت في وسط وشمال إسرائيل، بشكل مباشر، وذلك بعد ساعات من تعرض إيران لضربات أمريكية استهدفت المنشآت النووية.


وقالت مصادر إسرائيلية إنه تم إطلاق حوالي 30 صاروخا من إيران باتجاه إسرائيل، صباح الأحد.

وأعلنت هيئة الإذاعة الإسرائيلية سقوط صواريخ مباشرة في بلدة نيس تسيونا جنوب تل أبيب وفي رمات غان وتل أبيب والكرمل بحيفا.

وقال الإعلام الإسرائيلي: إن أضرارا وقعت في أنحاء متفرقة من إسرائيل، بعد أحدث هجوم صاروخي إيراني.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن صافرات الإنذار دوت في 400 مدينة من حيفا شمالا إلى تل أبيب والقدس والبحر الميت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الأبحاث البيولوجية الحرس الثوري الحرس الثوري الإيراني إيران تل أبيب

مواد متعلقة

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: تعرضنا لهجومين صاروخيين من إيران

بعد قصف منشآتها النووية، إيران تطلق 30 صاروخا باتجاه إسرائيل (فيديو)

أخبار مصر: انطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلبة الثانوية، أمريكا تدخل الحرب وتقصف إيران، التموين توضح حقيقة تحريك سعر الخبز، تسريب نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نقل معلومات عن مواقع حساسة إلى إسرائيل، إيران تعدم جاسوس الموساد الثاني مجيد مسيبي

الثانوية العامة 2025، جروبات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان اللغة العربية والتعليم تحقق

نيويورك تايمز: البنتاجون يستعد لرد شبه مؤكد من إيران

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 22-6-2025 ببداية التعاملات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والكانتلوب في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البوري وارتفاع البلطي والسبيط في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تطالب بتحقيق دولي في ضرب منشآتها النووية