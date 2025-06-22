الحرس الثوري: الموجة الـ20 من الصواريخ استهدفت مطار بن جوريون ومراكز أبحاث بيولوجية

أفادت وكالة تسنيم الإخبارية، اليوم الأحد، عن الحرس الثوري الإيراني، أنهم استخدموا مزيجا من الصواريخ بعيدة المدى بموجة الصواريخ الـ20 على إسرائيل.

وأوضح الحرس الثوري: الموجة الـ20 استهدفت مطار بن جوريون ومركز الأبحاث البيولوجية ومراكز قيادة وسيطرة.

وكانت صواريخ إيرانية سقطت في وسط وشمال إسرائيل، بشكل مباشر، وذلك بعد ساعات من تعرض إيران لضربات أمريكية استهدفت المنشآت النووية.



وقالت مصادر إسرائيلية إنه تم إطلاق حوالي 30 صاروخا من إيران باتجاه إسرائيل، صباح الأحد.

وأعلنت هيئة الإذاعة الإسرائيلية سقوط صواريخ مباشرة في بلدة نيس تسيونا جنوب تل أبيب وفي رمات غان وتل أبيب والكرمل بحيفا.

وقال الإعلام الإسرائيلي: إن أضرارا وقعت في أنحاء متفرقة من إسرائيل، بعد أحدث هجوم صاروخي إيراني.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن صافرات الإنذار دوت في 400 مدينة من حيفا شمالا إلى تل أبيب والقدس والبحر الميت.

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