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تموين الفيوم يتحفظ على 12 طن سماد مدعم قبل طرحها في السوق السوداء

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على  الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، والطرق العامة والفرعية، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على الأسواق

وقال  سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة  تمكنت من التحفظ على 9 أطنان  و300 كيلو جرام سماد خاص بوزارة الزراعة، وطنين  و700 كيلو جرام نترات ماغنسيوم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية، كما تم التحفظ علي طنين  و300 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم ومخصص للمخابز قبل تهريبها للسوق السوداء، و350 عبوة دهانات مختلفة الأحجام والأنواع منتهية الصلاحية.

 

تمرير مخالفات للأنشطة غير الملتزمة

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 98 مخالفة تموينية متنوعة، منها  60 مخالفة للمخابز متنوعة ما بين تصرف في حصة الدقيق، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج رغيف مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، أو عدم وجود قائمة تشغيل،  وعدم نظافة أدوات العجين.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علىي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها، بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

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تحرير 45 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

 وتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، ولأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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