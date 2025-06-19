تحرير 45 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن، بهدف السيطرة على ما يتم تداوله من سلع ومنع تداول أي سلع مهربة أومجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة التموينية على أسواق الفيوم

وتمكنت الحملة من تحرير 45 مخالفة تموينية متنوعة، منها 26 مخالفة في قطاع المخابز، ما بين إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات، أو تصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم، أو عدم إعلان تسعيرة، أو عدم نظافة أدوات الإنتاج.

سلع تم التحفظ عليها

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تحفظت على 750 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم، قبل تهريبها إلى السوق السوداء، و178 كيلو جرام دواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحريز المضبوطات وإحالتها مرفق بها المخالفات إلى الجهات الأمنية المختصة.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وشدد أيضا على متابعة محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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