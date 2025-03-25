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تحرير 235 مخالفة في حملة تموينية مكبرة علي الأسواق بالفيوم

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، علي مدار يومين، بهدف السيطرة على ما يتم تداوله للاستهلاك، ومنع تداول أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملات علي الاسواق في الفيوم

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة أسفرت عن  تحرير 135  مخالفة تموينية مختلفة، منها 47 مخالفة في قطاع المخابز ومحطات الوقود، و88 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع المحال التجارية والأسواق، وتم إحالة المخالفات الي الأجهزة الأمنية المختصة، لاحالتها الي النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن حملات مديرية التموين قد تمكنت من التحفظ علي 240 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 زجاجة زيت سعة الزجاجة الواحدة لتر بإجمالي  2880 زجاجة ناقصة الوزن بمقدار 200 مللي، و1000 لتر سولار معبأ داخل تانك، محمل على أحد التريسكلات، و1750 كيلو جرام دقيق بلدى عبارة عن 35 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو جرام  قبل إعادة بيعه بالسوق السوداء، و122عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية.

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وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار.

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