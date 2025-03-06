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محافظات

التحفظ على 8 أطنان نشا فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق، شارك فيها إدارة مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة والسكان، بهدف منع تداول أي سلع غذائية مهربة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

 

نتائج الحملة على المحلات والأسواق

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من ضبط 8 أطنان نشأ منتهية مدة الاستخدام، وغير صالحة  للاستهلاك، وتم تحرير المخالفة اللازمة، والعرض على الأجهزة الأمنية لإحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، وقرر وكيل النيابة سحب عينة من المضبوطات وتحليلها بمعامل وزارة الصحة.

استمرار الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات على المحال التجارية والأسواق مستمرة على مدار العام، للسيطرة على الأسواق، ومنع طرح أي سلع مهربة. أو مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستخدامات الآدمية، للحفاظ على الصحة العامة، وتأمين سلامة ما يتداوله المواطنون من سلع.

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ولفت إلى أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، والإدارات التموينية التابعة للمديرية بالمراكز، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للسيطرة على ما يتم تداوله للاستهلاك.

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