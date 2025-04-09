التحفظ على 10 آلاف علبة سجائر مستوردة في حملة تموينية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، في قري ومدن المحافظة، واستمرت الحملة 4 أيام متواصلة، بهدف السيطرة على الأسواق وما يتم تداوله للاستهلاك، شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة التموينية

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة أسفرت عن تحرير 357 مخالفة تموينية متنوعة، منها 151 مخالفة في قطاعي المخابز ومحطات الوقود، و206 مخالفات تموينية بقطاع الأسواق والمحال التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

سلع تم التحفظ عليها

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، ان الحملة تحفظت علي 10000 علبة سجائر مستوردة، بدون فواتير، و43 شيكارة دقيق بلدى مخابز محظور بيعه أو تداوله زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي وزن 2150 كيلوجراما، قبل تهريبها الي السوق السوداء، وتم ضبط تاجر تموينية تصرف في حصة السكر بإجمالي 115 كيلوجراما، كما تم التحفظ علي 120 زجاجة زيت.

كما تم التحفظ علي 2250 عبوة (مشروبات غازية، هوهوز كيك) منتهية الصلاحية، و100 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية، و35 اسطوانة بوتاجاز، و64 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و180 كيس (سناكس، شيبسى)منتهي الصلاحية، و١٥ شيكارة نخالة خشنة تستخدم كعلف حيواني زنة الشيكارة ٣٥ كيلو جراما، و500 كيلو زبدة مجهولة المصدر غير مدون عليها تاريخ انتاج أو انتهاء.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة للمديرية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار.

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