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خارج الحدود

بالتزامن مع انطلاق الموجة 19، صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل وجنوب الجولان

صواريخ إيران، فيتو
صواريخ إيران، فيتو

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الأحد، انطلاق صفارات الإنذار في مناطق شمال البلاد وجنوب هضبة الجولان، وذلك عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة التاسعة عشر باتجاه أهداف داخل العمق الإسرائيلي.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيّرة تم إطلاقها من جهة الشرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار في منطقتي رمات مغشيميم وحسفين جنوب هضبة الجولان، إثر الاشتباه باختراق طائرة للأجواء.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق أن الموجة التاسعة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" قد بدأت، وشهدت إطلاقًا واسعًا لطائرات مسيّرة هجومية وانتحارية باتجاه أهداف استراتيجية في عمق إسرائيل، من شمالها إلى جنوبها.

وقال المتحدث: "هذه العملية، بإذن الله، ستكون ممتدة ومتواصلة، وستؤدي إلى اختلال توازن العدو وزعزعة استقراره العسكري".

وأشار إلى أن موجة القصف الصاروخي الثامنة عشرة على إسرائيل أسفرت عن إصابة ناجحة لـ14 موقعًا عسكريًا استراتيجيًا في مدينتي حيفا وتل أبيب.

وأوضح أن برج "Sail Tower" (برج الشراع) الواقع في مركز مدينة حيفا، والذي يضم مكتب شركة الذكاء الاصطناعي AI12 Labs وعددًا من شركات البرمجيات المرتبطة بوزارة الدفاع الإسرائيلية، كان من بين الأهداف التي تم قصفها بصاروخ بعيد المدى من طراز "قدر F".

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الحرس الثوري الإيراني هضبة الجولان طائرة مسي رة الوعد الصادق 3

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