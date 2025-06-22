التليفزيون الرسمي الإيراني: أعداد كبيرة من الصواريخ والمسيرات في اتجاهها لإسرائيل

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في نبأ عاجل منذ قليل، بدء الموجة التاسعة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3"، والتي تأتي في سياق التصعيد العسكري المتبادل بين إيران وإسرائيل.

وأوضح التليفزيون الرسمي الإيراني، أن العملية تنفذها وحدات متقدمة من الحرس الثوري، وتشمل عددا كبيرا من المسيرات والصواريخ موجهة باتجاه أهداف إسرائيلية ومواقع حيوية داخل الأراضي المحتلة.

وتزامن الإعلان مع تحركات أمنية واسعة في طهران وعدة محافظات إيرانية، إضافة إلى إعلان سابق عن إحباط "محاولات تجسس وعمليات تخريب" مرتبطة بجهاز الموساد الإسرائيلي، بحسب مزاعم السلطات.

"الوعد الصادق 3" هي حملة عسكرية إيرانية تنفذ على مراحل تصعيدية ضد أهداف إسرائيلية.

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