الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نيويورك تايمز: مسئولون عسكريون إسرائيليون يرجحون دخول واشنطن الحرب ضد إيران

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسئولين عسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إنهم يعتقدون بأن الولايات المتحدة باتت على أعتاب الدخول في الحرب ضد إيران، وذلك في ظل تصاعد التنسيق الأمني والعسكري بين تل أبيب وواشنطن.

 

ووفقًا للصحيفة، فإن ضربة أمريكية مباشرة على أهداف داخل إيران قد تُنفذ قريبًا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي نتيجة مشاورات عسكرية مكثفة جرت بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي خلال الساعات الأخيرة.

 

ولفت المسئولون الإسرائيليون إلى أن واشنطن لم تبلغ تل أبيب بعد ما إذا كانت تخطط للانضمام للحرب على طهران.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيويورك تايمز عسكريون إسرائيليون إيران إسرائيل واشنطن الولايات المتحدة طهران

مواد متعلقة

التليفزيون الرسمي الإيراني: أعداد كبيرة من الصواريخ والمسيرات في اتجاهها لإسرائيل

الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة نارية للكيان الصهيوني

الحرس الثوري يعلن اعتقال عميل للموساد شمال إيران

رئيس إيران: نتفق مع مصر بشأن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

حجز زوجة حسام حسن على ذمة قضية ضرب مدرب المنتخب

حريق هائل يلتهم عقارين سكنيين بالبساتين (صور)

الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة نارية للكيان الصهيوني

متحدث «الوعد الصادق 3» للإسرائيليين: اهربوا من مستنقع نتنياهو فموتكم محتوم

الحرب الإيرانية الإسرائيلية، رسائل حاسمة من السيسي للرئيس الإيراني

ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا

الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

سقوط مشجعين من المدرجات يفسد احتفالات مولودية الجزائر بلقب الدوري (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار سيارات شانجان إيدو بلس موديل 2026 بالسوق المصرية

مع قرب فتح الباب، الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 21-6-2025

أسعار هواتف المحمول الأقل من 10 آلاف جنيه في السوق المصرية

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 22 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الصاروخ في المنام وعلاقتها بتلقي أخبار صادمة

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران بسبب هجوم إسرائيلي