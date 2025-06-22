نيويورك تايمز: مسئولون عسكريون إسرائيليون يرجحون دخول واشنطن الحرب ضد إيران

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسئولين عسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إنهم يعتقدون بأن الولايات المتحدة باتت على أعتاب الدخول في الحرب ضد إيران، وذلك في ظل تصاعد التنسيق الأمني والعسكري بين تل أبيب وواشنطن.

ووفقًا للصحيفة، فإن ضربة أمريكية مباشرة على أهداف داخل إيران قد تُنفذ قريبًا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي نتيجة مشاورات عسكرية مكثفة جرت بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي خلال الساعات الأخيرة.

ولفت المسئولون الإسرائيليون إلى أن واشنطن لم تبلغ تل أبيب بعد ما إذا كانت تخطط للانضمام للحرب على طهران.



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