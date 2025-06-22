الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأنباء المتداولة حول إمهال الولايات المتحدة إيران أسبوعين قبل تنفيذ ضربة عسكرية، قائلًا: "الوقت وحده هو الذي سيخبرنا".

 

وجاء هذا التصريح المختصر في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وموجة من المؤشرات على قرب تدخل أمريكي عسكري، على خلفية الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

 

ترامب لم يؤكد أو ينفِ وجود المهلة، لكنه أبقى الباب مفتوحًا للتطورات.

 

يأتي ذلك بعد تقارير نيويورك تايمز عن محادثات إسرائيلية أمريكية بشأن ضربة محتملة لإيران.

 

يذكر أن وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن مهلة أمريكية غير رسمية لطهران لمدة أسبوعين لوقف تصعيدها، في المقابل، أعلنت إيران استمرار عملية "الوعد الصادق 3"، مهددة بـ"رد أعنف".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب إسرائيل إيران الوعد الصادق طهران الرئيس الأمريكى

مواد متعلقة

أستاذ علوم سياسية: ترامب يتبع سياسة فاشلة وجاء لتدمير المنطقة

نيويورك تايمز: مسئولون عسكريون إسرائيليون يرجحون دخول واشنطن الحرب ضد إيران

الأكثر قراءة

حجز زوجة حسام حسن على ذمة قضية ضرب مدرب المنتخب

حريق هائل يلتهم عقارين سكنيين بالبساتين (صور)

الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة نارية للكيان الصهيوني

متحدث «الوعد الصادق 3» للإسرائيليين: اهربوا من مستنقع نتنياهو فموتكم محتوم

الحرب الإيرانية الإسرائيلية، رسائل حاسمة من السيسي للرئيس الإيراني

ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا

الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

سقوط مشجعين من المدرجات يفسد احتفالات مولودية الجزائر بلقب الدوري (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار سيارات شانجان إيدو بلس موديل 2026 بالسوق المصرية

مع قرب فتح الباب، الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 21-6-2025

أسعار هواتف المحمول الأقل من 10 آلاف جنيه في السوق المصرية

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 22 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الصاروخ في المنام وعلاقتها بتلقي أخبار صادمة

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران بسبب هجوم إسرائيلي