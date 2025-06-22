ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأنباء المتداولة حول إمهال الولايات المتحدة إيران أسبوعين قبل تنفيذ ضربة عسكرية، قائلًا: "الوقت وحده هو الذي سيخبرنا".

وجاء هذا التصريح المختصر في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وموجة من المؤشرات على قرب تدخل أمريكي عسكري، على خلفية الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

ترامب لم يؤكد أو ينفِ وجود المهلة، لكنه أبقى الباب مفتوحًا للتطورات.

يأتي ذلك بعد تقارير نيويورك تايمز عن محادثات إسرائيلية أمريكية بشأن ضربة محتملة لإيران.

يذكر أن وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن مهلة أمريكية غير رسمية لطهران لمدة أسبوعين لوقف تصعيدها، في المقابل، أعلنت إيران استمرار عملية "الوعد الصادق 3"، مهددة بـ"رد أعنف".

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