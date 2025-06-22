حملة مكثفة للتصدي لظاهرة التلوث السمعي والنباشين في الدقهلية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملة مكثفة بمراكز الدقهلية للتصدي لظاهرة التلوث السمعي والنباشين.

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها.

منع استخدام أي مكبرات صوت

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول.

حملة بشوارع غرب المنصورة

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قامت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة محمد أمين رئيس الحي، خلال النوبتجية المسائية بمداهمة أوكار النباشين بنطاق الحي ومصادرة مهمتهم واتخاذ الإجراءات القانونية، وقاد الحملة أحمد عرفة نائب رئيس الحي، ووليد عبادة، وأحمد نشأت مسئولي إدارة الإشغالات.

التحفظ على تروسيكل محمل بجواني الفرز

وأسفرت الحملة عن التحفظ على تروسيكل محمل بجواني الفرز، وكميات كبيرة من جواني الفرز الخاصة بـالنباشين، كما قامت الحملة برفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وقامت برفع تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق، ورفع تعديات الأكشاك والمحال التجارية والكافيهات، ورفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات والمحلات التجارية لفتح الشارع للمارة وتسيير الحركة المرورية.

حملة التكاتك في تمي الامديد

وفي السياق نفسه قام اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد بمتابعة حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، أسفرت عن ضبط 13 سماعات مختلفة، بالتنسيق مع الشرطة، وبإشراف نواب رئيس المدينة والإدارات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

حملة في مركز بلقاس علي أجهزة الصوت

وفي مركز بلقاس قامت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة أسفرت عن ضبط ومصادرة 25 جهاز بازوكة، 2 طقم صوت، وذلك بمشاركة إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

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