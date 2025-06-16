تكثيف حملات إزالة الإشغالات ومداهمة أوكار النباشين في المنصورة

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش حملة استهدفت مداهمة أوكار النباشين بنطاق حى غرب المنصورة ومصادرة مهماتهم تمهيدا" لإتخاذ الإجراءات القانونية .

قاد الحملة نواب رئيس حى غرب المنصورة حمدى رشاد، وأحمد عرفة، وسهام صلاح، وفريق العمل المشكل من وليد عبادة مسئول الإشغالات، وأحمد نشأت مسئول الإشغالات.





وتمكنت الحملة من مصادرة كميات كبيرة من جوانى الفرز الخاصة بـ النباشين، تمهيدا" لإتخاذ الإجراءات القانونية.

رفع الاشغالات والتعديات للباعة الجائلين

كما استانفت الحملة جهودها برفع الأشغالات والتعديات على حرم الطريق، حيث تم رفع تعديات الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصفة وحرم الطريق، ورفع تعديات الأكشاك والمحال التجارية والكافيهات ورفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات والمحلات التجارية لفتح الشارع أمام المارة وتسيير الحركة المرورية.

ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت

وفى إطار متابعة خطة الدولة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت والمصالح الحكومية والعامة والمحال التجارية، تم المرور على كافة المنشآت والمصالح الحكومية والعامة والمحال التجارية بنطاق الحى لمتابعة مدى الإلتزام بتنفيذ قرار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، والإلتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية والمولات بتمام الساعة 11 مساء، وتمديدها حتى 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة فقط، وتقليل الإضاءات على واجهات المحال التجارية، وخفض الإنارة العامة داخل دور المناسبات، وترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة بمختلف أنواعها، على أن يتم إطفاء الإنارة فور انتهاء الشعائر.

تأتي هذة الإجراءات في إطار حرص الدولة على عدم اللجوء إلى إجراءات تخفيف الأحمال، وذلك بتطبيق خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء حفاظًا على موارد الدولة، وفي إطار حرص الدولة على إدارة موارد الطاقة بكفاءة، وذلك فى ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة التي ألقت بظلالها على أسواق البترول والغاز.

تنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء

وناشد رئيس حى غرب المنصورة المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية التعاون في تنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، حفاظًا على كفاءة منظومة الطاقة، لافتا" إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية.

تكثيف حملات الإشغالات دون تهاون

وأشار إلى تكثيف حملات الإشغالات دون تهاون أو تقاعس مع المتعدين على حرم الطريق لتحقيق الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية .

رصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها



وأكد مواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.