الكشف علي 1483 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية ميت العز في الدقهلية (صور)

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن استفادة 1483 مواطنا من أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، التي أقيمت بقرية ميت العز مركز ميت غمر، مشيرا إلى أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

1483 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بميت العز مركز ميت غمر

وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في جميع مراكز وقرى المحافظة، وخاصة المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

القافلة شملت تخصصات مختلفة ضمت 8 عيادات

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومي، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، وشملت تخصصات مختلفة، ضمت 8 عيادات، قامت بالكشف على، 175 باطنة، 166 أطفال، 80 جراحة، 66 أسنان، 98 رمد، 79 نساء وتنظيم أسرة، 142 جلدية، 171 عظام.

إجراء أشعة وكشف مبكر وندوات تثقيفية

كما قامت القافلة بإجراء، 81 أشعة عادية وموجات صوتية، 151كشف مبكر عن الضغط والسكر، ومعمل الدم والطفيليات 274، وإحالة 5 حالات للمستشفيات، وعلاج حالة على نفقة الدولة، إلى جانب عقد 42 ندوات تثقيفية، استفاد منها 560 مترددا على القافلة.

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