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محافظات

محافظ الدقهلية: 1224 مواطنا استفادوا من قافلة طبية في بلقاس

قافلة طبية، فيتو
قافلة طبية، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن استفادة 1224 مواطن من أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، التي أقيمت بـ37 درافيل مركز بلقاس، وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

1224 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بـ37 درافيل مركز بلقاس 

وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل الطبية  العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في جميع مراكز وقرى المحافظة، وخاصة المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

9 عيادات في القافلة الطبية 

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومين  تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، وشملت تخصصات مختلفة، ضمت 9 عيادات، قامت بالكشف على، 166 باطنة، 188 أطفال، 65 جراحة، 73 أسنان، 70 رمد، 97 نساء وتنظيم أسرة، 152 جلدية، 59 عظام، 54 أنف وأذن.

إجراء، 98 أشعة عادية في القافلة الطبية 

كما قامت القافلة بإجراء، 98 أشعة عادية وموجات صوتية، 145 كشف مبكر عن الضغط والسكر، ومعمل الدم والطفيليات 223، وإحالة 3 حالات للمستشفيات، وعلاج حالة على نفقة الدولة، إلى جانب عقد 48 ندوة تثقيفية، استفاد منها 640 مترددا على القافلة.

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