تفاصيل زيارة السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية إلى غرب المنصورة (صور)

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، بزيارة مفاجئة لحي غرب المنصورة، ومتابعة المركز التكنولوجي هناك ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على الأوضاع على الطبيعة.

سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء

وتفقد السكرتير المساعد المركز التكنولوجي في غرب المنصورة، للوقوف على مدى الاستجابة لمطالب وشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها، وأكد سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء وتسليم النماذج لأصحابها بأسرع وقت، والرد على نقاط المتغيرات المكانية، كما تابع أعمال انهاء نماذج التصالح في مخالفات البناء، وملف تقنين أوضاع أملاك الدولة، ومركز إصدار تراخيص المحال العامة، والوقوف على مدى الاستجابة لمطالب المواطنين والرد على شكواهم.

سرعة الرد على شكاوى المواطنين وتذليل أي عقبات

وأكد السكرتير المساعد أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بضرورة سرعة الرد على شكاوى المواطنين بالمركز التكنولوجي، كما أكد لهم حرص المحافظ الدائم على تذليل أي عقبات وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم، كذلك تفقد أعمال النظافة بشوارع الحي، ووجه بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة بكافة شوارع المدينة.

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