أخبار الرياضة اليوم: الزمالك ينهي اتفاقه مع المدير الفني الجديد.. إمام عاشور يعود إلى القاهرة ومحمود عاشور حكم فار رئيسي في لقاء مانشستر سيتي والعين.. وفينيسيوس يشعل غضب جماهير ريال مدريد
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا في أبو ظبي غدا الأحد، ما التفاصيل؟
يعقد نادي الزمالك غدًا الأحد بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن افتتاح أكاديميات النادي لكرة القدم هناك، وذلك ضمن خطة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب لنشر وتوسيع قاعدة الأكاديميات الخاصة بالقلعة البيضاء داخل مصر وخارجها.
كأس العالم للأندية، صن داونز يخسر أمام بوروسيا دورتموند 4-3 (فيديو)
كأس العالم للأندية، حقق فريق بوروسيا دورتموند، فوزا صعبا وغاليا على نظيره صن داونز، بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية، على ملعب "تي كيو آل ستاديوم".
إمام عاشور يستعد للعودة إلى القاهرة بعد انتهاء مشواره في مونديال الأندية
غادر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية، استعداد للعودة إلى القاهرة، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميامي في افتتاح مشوار الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية 2025.
بعد تأييد إدانة إبراهيم فايق، الحكم محمد عادل يهاجم اتحاد الكرة السابق
عبر الحكم محمد عادل عن سعادته بصدور قرار محكمة الاستئناف، لصالحه في قضية التسجيل المسرب له من قبل الإعلامي إبراهيم فايق.
جون إدوارد يقترب من حسم أولى صفقات نادي الزمالك
اقترب جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، من حسم أولى الصفقات الصيفية استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.
الأهلي يخوض مرانا مغلقا اليوم استعدادا لمباراة بورتو فجر الثلاثاء
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبييرو، إغلاق المران الجماعي للفريق اليوم، وذلك استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.
كوكا يقترب من العودة لتشكيل الأهلي الأساسي أمام بورتو بمونديال الأندية
يقترب أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة إلي تشكيل الأحمر الأساسي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.
مونديال الأندية، محمود عاشور حكم فار رئيسي في لقاء مانشستر سيتي والعين
مونديال الأندية، يظهر محمود عاشور الحكم الدولي المصري كحكم فار رئيسي في مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي والعين الإماراتي بكأس العالم للأندية.
الزمالك ينهي اتفاقه مع المدير الفني الجديد
يستعد نادي الزمالك، خلال ساعات للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد تنصيب جون إدوارد مديرًا رياضيًا للقلعة البيضاء.
فينيسيوس يشعل غضب جماهير ريال مدريد ومطالبات برحيله
كأس العالم للأندية، يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة باتشوكا المكسيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.
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