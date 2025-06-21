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رياضة

الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا في أبو ظبي غدا الأحد، ما التفاصيل؟

أحمد سليمان
أحمد سليمان

يعقد نادي الزمالك غدًا الأحد بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن افتتاح أكاديميات النادي  لكرة القدم هناك، وذلك ضمن خطة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب لنشر وتوسيع قاعدة الأكاديميات الخاصة بالقلعة البيضاء داخل مصر وخارجها.

 

الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا في أبو ظبي لإعلان افتتاح أكاديميات لكرة القدم 

ويقام المؤتمر الصحفي بأحد الفنادق الكبرى في مدينة أبو ظبي، بحضور أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وحازم إمام نجم الفريق السابق، وزياد البارودي مدير أكاديميات النادي، بالإضافة إلى أحمد غانم سلطان مدير أكاديميات الزمالك في دولة الإمارات.

ومن المقرر أن تنطلق أولى الأكاديميات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة أبوظبي، على أن تشمل الخطة المستقبلية افتتاح أكاديميات أخرى في عدة مناطق داخل الإمارات خلال الفترة المقبلة.

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