بعد تأييد إدانة إبراهيم فايق، الحكم محمد عادل يهاجم اتحاد الكرة السابق

عبر الحكم محمد عادل عن سعادته بصدور قرار محكمة الاستئناف، لصالحه في قضية التسجيل المسرب له من قبل الإعلامي إبراهيم فايق.

ونشر محمد عادل بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وأرفقه بصورة من منطوق الحكم الصادر لصالحه مؤخرا من محكمة استئناف القاهرة.

وجاء نص البيان الذي نشره الحكم محمد عادل كالتالي:

سْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون }

- بعد تأييد الحكم ضد المتهمين (إبراهيم محمد فايق إبراهيم بدر وأحمد محمد عبد الباسط سالم درغام)

•حكم أول درجة:

تعمد اجتزاء المقطع الصوتي بسوء نية للإضرار بالمجني عليهما وتضليل المشاهد & التأثير في عقيدة المشاهد والعبث بأفكاره وتعمد الحذف من المقطع الصوتي لتحقيق سبق إعلامي مزيف.

•حكم الاستئناف:

تعمد اجتزاء المقطع الصوتي بسوء نية للإضرار بالمجني عليهما وتضليل المشاهد والتأثير في عقيدة المشاهد والعبث بأفكاره وتعمد الحذف من المقطع الصوتي لتحقيق سبق إعلامي مزيف.

حكم المحكمة الإقتصادية ومحكمة الإستئناف في القضية، فيتو

عادل يوجه عددا من الرسائل

وفي نهاية البيان حرص الحكم الدولي محمد عادل على توجيه عدد من الرسائل السريعة لبعض الأطراف وكل لبيب بالإشارة يفهم:

•الأفاضل المحترمون (هاني عبد الفتاح – خالد حسين – محمد العتباني – أسامة السيد)

خالص اعتذاري لحضراتكم عن أي أذى معنوي أو نفسي أو مادي تعرضتم له، فقد كنت أنا المقصود بالجرم الذي تم ارتكابه للأسف من داخل أسرة التحكيم، ارفعوا رؤوسكم فقد أنصفنا القضاء المصري مرتين.

وفتح الحكم محمد عادل في بيانه، النار على مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام، لأنه تخلى عنه في أزمته مع الإعلامي إبراهيم فايق، ولم يحاول دعمه والوقوف إلى جانبه، كما هاجم لجنة الحكام في عهد مجلس جمال علام برئاسة وجيه أحمد للسبب نفسه.

قرار محكمة أول درجة

وكانت قررت محكمة القاهرة الاقتصادية (أول درجة) في فبراير الماضي، تغريم الإعلامي إبراهيم فايق وآخر مبلغ قدره مليون جنيه لكل واحد على حدة، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “الفار” محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات، وتقدم دفاع الإعلامي إبراهيم فايق وآخر باستئناف على حكم تغريمهما مبلغ قدره مليون جنيه لكل واحد على حدة.

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