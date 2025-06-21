إمام عاشور يستعد للعودة إلى القاهرة بعد انتهاء مشواره في مونديال الأندية

غادر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية، استعداد للعودة إلى القاهرة، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميامي في افتتاح مشوار الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان عاشور قد خضع لعملية جراحية ناجحة في عظمة الترقوة بالكتف، بعد إصابته أمام إنتر ميامي والتي يغيب علي أثرها قرابة الشهرين.

ويغادر عاشور بعد التنسيق مع الجهازين الطبي والفني، حيث تقرر أن يبدأ برنامجه التأهيلي في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مهمة أمام نظيره بورتو البرتغالي فجر الثلاثاء المقبل فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الاندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس الأول أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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