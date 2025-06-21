فينيسيوس يشعل غضب جماهير ريال مدريد ومطالبات برحيله

كأس العالم للأندية ، يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة باتشوكا المكسيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، أجرى فينيسيوس تغييرًا في ملفه الشخصي لحسابه على شبكة "إنستجرام" بالأمس، مما أثار العديد من الشكوك والتكهنات بشأن مستقبله.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فينيسيوس حذف كلمة لاعب في ريال مدريد عقب التغيير الأخير في حسابه.

وتوالى هجوم جماهير ريال مدريد على فينيسيوس جونيور في التعليقات على انستجرام.

يذكر أن فينيسيوس جونيور لديه عقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027.

وأكدت العديد من التقارير أن فينيسيوس اتفق على تجديد عقده مع ريال مدريد، ومن المنتظر أن يتم التوقيع والإعلان الرسمي عقب بطولة كأس العالم للأندية.

وارتبط فينيسيوس كثيرا بالانتقال إلى الدوري السعودي، لا سيما أنه حصل على عروض مغرية من دوري روشن تصل إلى مليار يورو.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام مباراة الريال ضد باتشوكا، غدا الأحد 22 يونيو، على ملعب بنك أمريكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال الأندية.

وتنطلق صافرة مباراة الريال ضد باتشوكا على ملعب بنك أمريكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

مشاهدة ‎ريال مدريد ونادي باتشوكا



ومن الممكن مشاهدة مباراة الريال ضد باتشوكا عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.



مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا ستكون عبر قناة MBC MASR.

فيما خطف الهلال السعودي تعادلًا دراميًّا 1-1 أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هارد روك، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

في الدقيقة 34، في أول ظهور هجومي لفريق ريال مدريد، أحرز الفريق الملكي هدف التقدم من هجمة مرتدة وانطلاقة من رودريجو مررها عرضية مرت من أمام دفاع الهلال وصلت عند جونزالو جارسيا سددها من فوق بونو إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 39، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال السعودي حصل عليها ليوناردو ضد أسينسيو، ليتصدى لها روبن ويسددها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أهدر فالفيردي لاعب ريال مدريد ركلة جزاء بعد أن تصدى لها حارس الهلال ياسين بونو.

المجموعة الثامنة تضم إلى جانب الهلال السعودي أندية ريال مدريد الاسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

القيمة السوقية لفريق ريال مدريد

وتبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد الإسباني مليارًا و330 مليون يورو، بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" ويعتبر ثنائي الفريق بيلينجهام وكيليان مبابي أعلى اللاعبين قيمة في قائمة الملكي، حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهما على حدة 180 مليون يورو، يليهما فينيسيوس جونيور بقيمة 170 مليون يورو.

الهلال السعودي، فيتو

رقم قياسي للوكا مودريتش

فيما حقق الكرواتي لوكا مودريتش رقمًا قياسيًّا خلال مشاركته مع ريال مدريد أمام الهلال السعودي.

وكتب مودريتش رقمًا قياسيًّا جديدًا بعد مشاركته في مباراة الهلال، حيث تجاوز باولو مالديني ليصبح أكبر لاعب سنا يشارك في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.

وشارك مودريتش في مباراة اليوم وعمره 39 عامًا و282 يومًا، فيما كان سجل باولو عام 2007 مشاركته وعمره 39 عامًا و173 يومًا.

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