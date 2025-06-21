السبت 21 يونيو 2025
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رياضة

كوكا يقترب من العودة لتشكيل الأهلي الأساسي أمام بورتو بمونديال الأندية

الأهلي
الأهلي

يقترب أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة إلي تشكيل الأحمر الأساسي  لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

 

وأصبح كوكا جاهزا للمشاركة مع الأهلي بعد تواجده في مران الفريق أمس عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة أمام إنتر ميامي في الجولة الأولى، حيث غاب عن مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية.

 

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

 

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس الاول، أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

 

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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