السيطرة على تسريب بخط جاز بطريق الإسماعيلية الصحراوي

تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتعاون الحماية المدنية وشركة بترول السويس والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية من السيطرة، على تسريب بخط الجاز الواقع بمفارق سرابيوم، بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

إخطار بوقوع تسريب في خط الجاز

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت تخطارا يفيد بتسريب في خط الجاز بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الواقعة، كما تم إخطار الأجهزة التنفيذية، وشركة بترول السويس والتي قامت بدورها بغلق كافة المحابس بالخط لعدم انتشار التسريب.

جانب من التعامل مع التسريب، فيتو

معالجة الجزء المتضرر من الخط

وقامت الفرق الخاصة بالشركة بالعمل على معالجة الجزء المتضرر من الخط من خلال استبدال الجزء المتضرر وإجراء عمليات اللحام اللازمة عقب غلق المحابس.

تمشيط المنطقة

ومن جهة أخرى تجرى الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، عملية تمشيط كاملة للمنطقة مع فتح تحقيق موسع لضبط المتسببين في الواقعة.

كما قامت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية بالعمل على رفع آثار التسريب عن الطريق.



ومن جهة أخرى تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، من السيطرة على حريق اندلع، قبل قليل من عصر اليوم السبت، بمحلين تجاريين قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

إخطار باندلاع حريق في أبو سلطان

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بسيارة قد تلقت إخطارا باندلاع حريق بشكل مفاجئ فى محلين تجاريين بمدخل منطقة المستعمرة الواقعة في نطاق قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد في الإسماعيلية.

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