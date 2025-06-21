نقابة المحامين بالإسماعيلية تشارك في استطلاع رأي الجمعية العمومية لمحامي مصر (صور)

بدأت النقابة الفرعية في للمحامين في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت بقيادة إبراهيم عبد الرحيم نقيب المحامين، في ملء استمارات استطلاع الرأى الجمعية العمومية لمحامي مصر، حول الإجراءات القانونية فيما يخص زيادة الرسوم القضائية.

تدوين الرغبات فيما يخص الإجراءات القانونية

وحرص العشرات من المحامين في محافظة الإسماعيلية، على المشاركة في هذا الاستطلاع وذلك من خلال تدوين ارائهم داخل استمارات استطلاع الرأي وفي حضور نقيبهم.



جانب من عملية التصويت، فيتو

جانب من عملية التصويت، فيتو

وكانت قد أعلنت نقابة المحامين، عن مجموعة من الإرشادات التي يتعين اتباعها في استطلاع رأي الجمعية العمومية لمحامي مصر، عن الإجراءات المقبلة التي سيتخذها المحامين، اعتراضًا على الزيادة الأخيرة للرسوم القضائية، التي جاءت بالمخالفة للقانون، وتهدر حق المواطن في التقاضي.



جانب من عملية التصويت، فيتو

جانب من عملية التصويت، فيتو

إرشادات استطلاع رأي المحامين

أبرز هذه الإرشادات، إجراء الاستطلاع وفقًا للبطاقة المُعدة لذلك بمقر كل محكمة جزئية وتحت إشراف عضو النقابة الفرعية.

جانب من عملية التصويت، فيتو

جانب من عملية التصويت، فيتو

و تُجرى عملية الاستطلاع بحرية تامة، ولا يُسمح لأي شخص بالتدخل أو التأثير بأي صورة من الصور على اختيارات السادة المحامين.



تُوضع البطاقة عقب إتمام الاختيار في صندوق مُعد لهذا الغرض.

جانب من عملية التصويت، فيتو

جانب من عملية التصويت، فيتو

و عقب انتهاء عملية الاستطلاع، يقوم كل عضو نقابة فرعية بإجراء عملية الفرز، ويثبت اختيارات الأعضاء لأحد الإجراءين أو كليهما، ويُجري عملية الحصر والتجميع لآراء المستطلعين ومطابقتها مع أعداد الحضور، ثم يحرر محضرًا بذلك يُرسَل في مظروف مع أوراق التصويت إلى النقيب الفرعي، والذي يقوم بدوره بإرسالها إلى معالي النقيب العام ومجلس النقابة العامة في غرفة العمليات المخصصة لمتابعة ورصد وإعلان نتائج الاستطلاع.

اصطفاف المحامين

وأهاب مجلس النقابة العامة، نقيبًا وأعضاءً، بجموع المحامين الاصطفاف والمشاركة الإيجابية بحرية تامة، حتى يتم على الفور اتخاذ الإجراء الذي ترون حضراتكم ضرورة إقراره وتفعيله.



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