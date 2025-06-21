السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

السيطرة على حريق اندلع بمحلين في فايد بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، من السيطرة على حريق اندلع، قبل قليل من عصر اليوم السبت، بمحلين تجاريين قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

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إخطار باندلاع حريق في أبو سلطان 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بسيارة قد تلقت إخطارا باندلاع حريق بشكل مفاجئ فى محلين تجاريين بمدخل منطقة المستعمرة الواقعة في نطاق قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد في الإسماعيلية.  

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

الدفع بسيارات الإطفاء 

ودفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بسيارة إطفاء، حيث تم السيطرة على الحريق دون وقوع ايه إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.   

 

 

إجراء عمليات التبريد 

وتجرى قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية الآن عمليات التبريد، وكتابة تقرير حول الحادث.  

 

فيما تقوم الأجهزة الأمنية والشرطة بفحص مكان الحادث وتحرير المحضر اللازم.  

 

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق من السيطرة على حريق اندلع بشقة بقرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة أبو صوير، وأدى إلى إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق.  

إخطار بوقوع حريق 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حريق بإحدى المنازل الواقعة بقرية الوصفية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير وإدى إلى إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق وحروق.   

 

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم.  

 

حالة المصابين الصحية 

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من اختناق حيث تم تقديم كافة الإسعافات الأولية لهم.  

 

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