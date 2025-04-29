وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع انتظام الدراسة بإدارة شمال (صور)

يواصل أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، جولاته اليومية، لمتابعة سير العمل بالمدارس التابعة للإدارات التعليمية المختلفة والتي تتزامن مع إجراء التقييمات الشهرية بالمدارس.



وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عددا من المدارس بنطاق إدارة شمال التعليمية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تفقد مدرستي الصم والبكم

شملت الجولة مدرستي الأمل للصم وضعاف السمع و، ومدرسة دوحة الزمان الابتدائية، التابعتان لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية.

متابعة انتظام حضور الطلاب

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، انتظام حضور الطلاب والمعلمين فى مختلف المراحل التعليمية، واطمأن على تفعيل اليوم الدراسي بالشكل الأمثل، كما تفقد الفصول الدراسية، ووجه بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة وصيانة المرافق المدرسية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تفعيل الأنشطة التربوية

وأكد وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، خلال الزيارة على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة، وخلق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام باللوائح والانضباط داخل المدارس، وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، كما أشاد سيادته بجهود المعلمين في تنظيم العملية التعليمية، مؤكدًا أن الارتقاء بالمنظومة التعليمية يأتي من خلال التعاون المستمر بين جميع عناصرها.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وتأتي هذه الزيارات ضمن خطة المديرية للمرور الدوري على المدارس لمتابعة الأداء الميداني وضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.