الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع الحملات البيئية لتقليل نسب التلوث البيئي ببحيرة التمساح (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 شنت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، حملة تفتيشية بالتعاون والتنسيق مع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، ومعمل الرصد البيئي بمديرية الصحة، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية. 

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع انتظام الدراسة بإدارة شمال (صور)

صحة الإسماعيلية تعلن افتتاح عيادة للعظام بمستشفى الحميات

 وذلك للوقوف على مدى التزام المنشآت المطلة على بحيرة التمساح في مدينة الإسماعيلية بالاشتراطات الواجب توافرها لحماية البيئة البحرية. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تنفيذ خطة إدارة المرور على المنشآت للحفاظ على البيئة 

 ومن جانبها أكدت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة فى محافظة الإسماعيلية، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الإدارة للمرور على المنشآت المطلة على بحيرة التمساح لوقف مصادر التلوث والتعديات.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

أخذ عينات من البحيرة 

 وأضافت أنه تم أخذ عينات من بحيرة التمساح من قِبَل معمل الرصد البيئي بمديرية الصحة. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 وقد أسفرت الحملة التي أقامتها إدارة البيئة بمحافظة الإسماعيلية عن تحرير محضر بيئي لأحد النوادي لعدم تطبيق الاشتراطات البيئية، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.

أبرز محاور الندوة 

وعلى صعيد آخر، كانت قد نظمت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، بوقت سابق ندوة توعوية بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمدينة المستقبل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية. 

وتناولت الندوة عدة موضوعات منها تعريف البيئة والنظام البيئي والعلاقة بين الإنسان والبيئة وأهمية الحفاظ على التوازن البيئي.

أهداف التنمية المستدامة 

كما تناولت التنمية المستدامة وأهدافها ورؤية مصر ٢٠٣٠، والتحديات البيئية الحالية ومشكلة التلوث البيئي بأنواعه: الهواء، والماء، والتربة، والغذاء وأسباب التلوث وأضراره المدمرة وتسليط الضوء على ظاهرتي الاحتباس الحراري والتلوث البلاستيكي، هذا إلى جانب دورنا كأفراد ومؤسسات في حماية البيئة وتحقيق الاستدامة وكيفية تحقيق نظام بيئي متكامل مستدام من خلال القواعد الثلاث: ترشيد وتشجير وتدوير.  

حاضر بالندوة الباحثتان دكتورة مروة عبد الكريم، ودكتورة شيماء سيد، وبعد الانتهاء من الندوة تم عرض بعض النماذج من ورش عمل تفاعلية سابقة لإعادة استخدام مخلفات البيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية محافظ الإسماعيلية بحيرة التمساح التلوث البيئي ببحيرة التمساح

مواد متعلقة

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع انتظام الدراسة بإدارة شمال (صور)

صحة الإسماعيلية تعلن افتتاح عيادة للعظام بمستشفى الحميات

وكيل صحة الإسماعيلية تتابع الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بقرية الرياح (صور)

منتخب الشباب يتدرب بالإسماعيلية استعدادا للقاء سيراليون، ونبيه يشيد ويحذر
ads

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "العلاوة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

مفاجأة سعودية تنتظر إمام عاشور بعد مونديال الأندية

الداخلية: القبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة لجلب الحشيش الصناعي (صور)

آخر تطورات أزمة الشرط الجزائي بين الأهلي وكولر

انخفاض البلدي وقلق في البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

أظهر الرصاص والصراخ، مقطع صادم يكشف الحادث المتسبب في أزمة الهند وباكستان (فيديو)

رئيس الوزراء: 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل التوترات العالمية

أتربة وارتفاع درجات الحرارة وأمطار، تحذير عاجل من طقس الغد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 في الأسواق

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«كل نفس ذائقة الموت»، الشعراوي يتحدث عن الحقيقة المطلقة في الحياة (فيديو)

ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته مناسك الحج؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء والاستقرار المادى

المزيد
الجريدة الرسمية