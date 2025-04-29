محافظ الإسماعيلية يتابع الحملات البيئية لتقليل نسب التلوث البيئي ببحيرة التمساح (صور)

شنت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، حملة تفتيشية بالتعاون والتنسيق مع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، ومعمل الرصد البيئي بمديرية الصحة، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية.

وذلك للوقوف على مدى التزام المنشآت المطلة على بحيرة التمساح في مدينة الإسماعيلية بالاشتراطات الواجب توافرها لحماية البيئة البحرية.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

تنفيذ خطة إدارة المرور على المنشآت للحفاظ على البيئة

ومن جانبها أكدت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة فى محافظة الإسماعيلية، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الإدارة للمرور على المنشآت المطلة على بحيرة التمساح لوقف مصادر التلوث والتعديات.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

أخذ عينات من البحيرة

وأضافت أنه تم أخذ عينات من بحيرة التمساح من قِبَل معمل الرصد البيئي بمديرية الصحة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

وقد أسفرت الحملة التي أقامتها إدارة البيئة بمحافظة الإسماعيلية عن تحرير محضر بيئي لأحد النوادي لعدم تطبيق الاشتراطات البيئية، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.

أبرز محاور الندوة

وعلى صعيد آخر، كانت قد نظمت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، بوقت سابق ندوة توعوية بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمدينة المستقبل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وتناولت الندوة عدة موضوعات منها تعريف البيئة والنظام البيئي والعلاقة بين الإنسان والبيئة وأهمية الحفاظ على التوازن البيئي.

أهداف التنمية المستدامة

كما تناولت التنمية المستدامة وأهدافها ورؤية مصر ٢٠٣٠، والتحديات البيئية الحالية ومشكلة التلوث البيئي بأنواعه: الهواء، والماء، والتربة، والغذاء وأسباب التلوث وأضراره المدمرة وتسليط الضوء على ظاهرتي الاحتباس الحراري والتلوث البلاستيكي، هذا إلى جانب دورنا كأفراد ومؤسسات في حماية البيئة وتحقيق الاستدامة وكيفية تحقيق نظام بيئي متكامل مستدام من خلال القواعد الثلاث: ترشيد وتشجير وتدوير.

حاضر بالندوة الباحثتان دكتورة مروة عبد الكريم، ودكتورة شيماء سيد، وبعد الانتهاء من الندوة تم عرض بعض النماذج من ورش عمل تفاعلية سابقة لإعادة استخدام مخلفات البيئة.

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