السبت 21 يونيو 2025
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رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يستطلع آراء طلاب الثانوية حول امتحان الكيمياء (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 قام فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، يرافقه أيمن علم الدين، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات مادة الكيمياء لطلاب القسم العلمي، بإدارة الإسماعيلية الأزهرية.  

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اللجان المستهدفة من الجولة 

 وشملت الجولة رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية تفقد لجان معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي، والتي تضم لجان (معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي، لجنة معهد فتيات ال سهمود النموذجي، معهد فتيات ال نوح النموذجي). 

انتظام دخول اللجان 

 واطمأن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، وحُسن سير العمل داخلها، والتزام جميع المشاركين في أعمال الامتحانات بالتعليمات والإجراءات المنظمة.   

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

الاستماع لأداء الطلاب 

 كما حرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على الاستماع لآراء الطلاب بشأن مستوى الامتحان، وتأكد فضيلته من انتظام الامتحانات في أجواء من العدالة والانضباط، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 ومن جهة أخرى أجمع عدد من طلاب القسم العلمي بالشهادة  الثانوية الأزهرية على أن امتحان مادة الكيمياء الذي أدوه، اليوم السبت، جاء في المستوى المتوسط، وتنوعت أسئلته بين المباشرة وتلك التي احتاجت إلى قدر من التركيز، دون أن يخرج عن نطاق المنهج المقرر.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

آراء طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية في امتحان الكيمياء 

 وقال عبد الرحمن صلاح، أحد طلاب القسم العلمي لـ “فيتو” إن الامتحان جاء في المجمل متوسط المستوى، وكانت معظم الأسئلة مباشرة وواضحة، مضيفًا: “مكنش فيه أي أسئلة من خارج المنهج، والوقت كان كافي لحل كل الأسئلة، والامتحان غطى موضوعات متنوعة، وأكثرها كان في فرع الكيمياء العضوية، والمعادلات كانت محتاجة شوية تركيز”. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وأشار الطالب عبد الله من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة إلى أن الامتحان جاء بمستوى أعلى قليلًا من المتوسط، موضحًا: “مكنش فيه أي حاجة من بره المنهج، لكن كان فيه أسئلة لافة شوية محتاجة تفكير، ومع ذلك كانت برضه من المنهج”.

واتفق الطالب علي مع الآراء السابقة، قائلًا: “الحمد لله الامتحان كان متوسط، وكل الأسئلة من جوه المنهج، وكان فيه سؤال تقريبًا ضم كل الأفكار الموجودة، الامتحان كان متنوع وشامل”.

فيما أشار الطالب عمار إلى أن مستوى الامتحان تراوح بين السهل والصعب، موضحًا: “كان فيه أفكار محتاجة تركيز، والأسئلة شاملة المنهج كله، وبعض النقاط كانت غير مباشرة”.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

 ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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