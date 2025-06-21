السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيران: إسرائيل قصفت 3 مستشفيات في كرمانشاه واستهدفت 6 سيارات إسعاف

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران

قال نائب وزير الصحة الإيراني، اليوم السبت، إن الطيران الإسرائيلي قصف 3 مستشفيات واستهدف 6 مركبات إسعاف وقتل اثنين من الكوادر الطبية في محافظة كرمانشاه الإيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت،  كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بكثافة معسكر كربلاء التابع لـ الحرس الثوري في الأحواز جنوب غربي البلاد.

إعلام إيراني: دوي انفجارات بمدينة أهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي ‎إيران

 أفادت وسائل إعلام إيرانية، بدوي انفجارات في مدينة أهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي ‎إيران.

مقتل ٤٣٠ مدنيا وإصابة أكثر من ٣٥٠٠ آخرين

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت، مقتل ٤٣٠ مدنيا وإصابة أكثر من ٣٥٠٠ آخرين منذ بدء العدوان الصهيوني على ‎طهران.

 

الحرب غير المسبوقة بين البلدين

في غضون ذلك، توعدت إيران، إسرائيل بجعلها "تندم وتدفع ثمن" هجماتها في الحرب غير المسبوقة بين البلدين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر إكس "ستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بعزة وبسالة وسنجعل المعتدي يندم على خطأه الفادح ويدفع الثمن"، متهما إسرائيل عدوة بلاده اللدودة بالسعي إلى "توسيع رقعة النيران في المنطقة وأبعد من ذلك".

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إسرائيل إيران الحرس الثوري

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