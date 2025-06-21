وزير الخارجية الإيراني: لا تفاوض مع الولايات المتحدة وشعبنا تحت القصف

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت: أي مشاركة أمريكية محتملة في العدوان الإسرائيلي ستكون لها عواقب خطيرة على الجميع.

وأضاف عراقجي: نؤمن أن أمريكا طرف في العدوان الإسرائيلي منذ يومه الأول ولدينا مؤشرات على تطور ذلك، ويمكن تفعيل الدبلوماسية مستقبلا لكن العودة إليها تتطلب وقف العدوان أولا.

وتابع: لا يمكننا التفاوض مع الولايات المتحدة في وقت يتعرض فيه شعبنا للقصف.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر عنها، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية، محمد عبدالرحمن، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وبحثا العدوان الإسرائيلي على إيران.

وقالت الخارجية القطرية في بيانها: أن الوزير محمد عبدالرحمن جدد إدانة قطر للعدوان الإسرائيلي باعتباره خرقا للقانون الدولي وشدد على ضرورة تضافر الجهود لخفض التصعيد عبر الدبلوماسية.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي: نجتمع اليوم، في ظل تصعيد خطير تشهده المنطقة إثر العدوان الإسرائيلي على إيران منذ فجر يوم الثالث عشر من يونيو الجاري، والذي يعد تصعيدًا إقليميًا سافرًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو التصعيد الذي تدينه مصر لما يمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

تهديد مباشر للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي

جاء ذلك خلال كلمة د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت.

وأوضح عبدالعاطي، أن إجتماع اليوم يأتى في ظل تصعيد خطير تشهده المنطقة إثر العدوان الإسرائيلى على إيران منذ فجر يوم الثالث عشر من يونيو الجاري، والذي يعد تصعيدًا إقليميًا سافرًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو التصعيد الذي تدينه مصر لما يمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.