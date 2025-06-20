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خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى إسطنبول للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الجمعة ٢٠ يونيو إلى إسطنبول للمشاركة في الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقدها يومي ٢١ و٢٢ يونيو تحت شعار "منظمة التعاون الإسلامي في عالم متغير".

العلاقات الثنائية بين مصر والدول المشاركة في الاجتماع

ومن المنتظر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول المشاركة في الاجتماع، ولتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.

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أسطنبول منظمة التعاون الإسلامي بدر عبد العاطي

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