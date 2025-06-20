وزير الخارجية يتوجه إلى إسطنبول للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الجمعة ٢٠ يونيو إلى إسطنبول للمشاركة في الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقدها يومي ٢١ و٢٢ يونيو تحت شعار "منظمة التعاون الإسلامي في عالم متغير".

العلاقات الثنائية بين مصر والدول المشاركة في الاجتماع

ومن المنتظر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول المشاركة في الاجتماع، ولتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.