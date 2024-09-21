فوائد الحمص التسالي، ينظم مستوى السكر بالدم ويعزز صحة القلب

فوائد الحمص التسالي، الحمص من التسالي الشهيرة الذي له مذاق مميز وعشاق كثيرون كما يستخدم في عمل بعض الحلوى.

وفوائد الحمص التسالي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله ولكن بحذر.

أهمية تناول الحمص التسالي

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الحمص التسالي من الوجبات الخفيفة الشهيرة والمحببة لدى الكثيرين، ليس فقط بسبب طعمه اللذيذ وسهولة تحضيره، ولكن أيضًا لفوائده الصحية العديدة التي يقدمها للجسم، ويُعد الحمص مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية التي تعزز الصحة وتدعم الجهاز الهضمي والمناعة.

فوائد الحمص التسالي

فوائد الحمص التسالي للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد الحمص التسالي:

الحمص يحتوي على نسبة عالية من البروتينات النباتية، مما يجعله خيار ممتاز للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي أو يفضلون تقليل استهلاك البروتينات الحيوانية، حيث يعتبر البروتين عنصر أساسي في بناء العضلات وتعزيز صحة الجلد والشعر، كما يلعب دور هام في إصلاح الأنسجة التالفة.

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، يسهم الحمص في تحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة الأمعاء، لأن الألياف تساعد في الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء، مما يساهم في التخلص من السموم وتحسين امتصاص العناصر الغذائية في الجسم.

الحمص مصدر جيد للدهون الصحية، مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، هذا الأمر يعزز صحة القلب ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحمص على مضادات أكسدة تسهم في حماية الخلايا من التلف وتحسين وظيفة القلب.

تناول الحمص بشكل منتظم يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، لأن الألياف الموجودة في الحمص تساهم في إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يقلل من التقلبات المفاجئة في مستويات الجلوكوز، وهذا يجعله خيار مثالي للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو يرغبون في الحفاظ على مستويات مستقرة من السكر.

تعزيز الشعور بالشبع والتحكم في الوزن

نظرًا لاحتوائه على مزيج من البروتينات والألياف، فإن الحمص يعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة بعد تناوله، وهذا يُقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية ويساعد في التحكم في الوزن، لذا يمكن إدراجه في النظام الغذائي كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية لدعم جهود فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

نظرًا لاحتوائه على مزيج من البروتينات والألياف، فإن الحمص يعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة بعد تناوله، وهذا يُقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية ويساعد في التحكم في الوزن، لذا يمكن إدراجه في النظام الغذائي كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية لدعم جهود فقدان الوزن أو الحفاظ عليه. الحمص يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الهامة، مثل الحديد، الماغنيسيوم، البوتاسيوم، وفيتامينات B، وهذه العناصر تلعب دورا حيويا في تعزيز مستويات الطاقة، تحسين وظائف الأعصاب، ودعم صحة العظام والأسنان.