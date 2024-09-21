السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد الحمص التسالي، ينظم مستوى السكر بالدم ويعزز صحة القلب

فوائد الحمص، فيتو
فوائد الحمص، فيتو

فوائد الحمص التسالي، الحمص من التسالي الشهيرة الذي له مذاق مميز وعشاق كثيرون كما يستخدم في عمل بعض الحلوى.

وفوائد الحمص التسالي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله ولكن بحذر.

أهمية تناول الحمص التسالي 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الحمص التسالي من الوجبات الخفيفة الشهيرة والمحببة لدى الكثيرين، ليس فقط بسبب طعمه اللذيذ وسهولة تحضيره، ولكن أيضًا لفوائده الصحية العديدة التي يقدمها للجسم، ويُعد الحمص مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية التي تعزز الصحة وتدعم الجهاز الهضمي والمناعة.

فوائد الحمص التسالي 

فوائد الحمص التسالي للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد الحمص التسالي:

  • الحمص يحتوي على نسبة عالية من البروتينات النباتية، مما يجعله خيار ممتاز للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي أو يفضلون تقليل استهلاك البروتينات الحيوانية، حيث يعتبر البروتين عنصر أساسي في بناء العضلات وتعزيز صحة الجلد والشعر، كما يلعب دور هام في إصلاح الأنسجة التالفة.
  • بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، يسهم الحمص في تحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة الأمعاء، لأن الألياف تساعد في الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء، مما يساهم في التخلص من السموم وتحسين امتصاص العناصر الغذائية في الجسم.
  • الحمص مصدر جيد للدهون الصحية، مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، هذا الأمر يعزز صحة القلب ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحمص على مضادات أكسدة تسهم في حماية الخلايا من التلف وتحسين وظيفة القلب.
  • تناول الحمص بشكل منتظم يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، لأن الألياف الموجودة في الحمص تساهم في إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يقلل من التقلبات المفاجئة في مستويات الجلوكوز، وهذا يجعله خيار مثالي للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو يرغبون في الحفاظ على مستويات مستقرة من السكر.
  • تعزيز الشعور بالشبع والتحكم في الوزن
    نظرًا لاحتوائه على مزيج من البروتينات والألياف، فإن الحمص يعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة بعد تناوله، وهذا يُقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية ويساعد في التحكم في الوزن، لذا يمكن إدراجه في النظام الغذائي كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية لدعم جهود فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.
  • الحمص يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الهامة، مثل الحديد، الماغنيسيوم، البوتاسيوم، وفيتامينات B، وهذه العناصر تلعب دورا حيويا في تعزيز مستويات الطاقة، تحسين وظائف الأعصاب، ودعم صحة العظام والأسنان.
txt

فوائد الزعتر، يعالج القلق والتوتر ويقوى المناعة ويحسن الهضم

txt

فوائد الشاي الأخضر، يحرق الدهون ويقاوم الالتهابات والشيخوخة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحمص الحمص التسالي فوائد الحمص التسالي فوائد الحمص التسالي للصحة أهمية تناول الحمص التسالي الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد ماء الأرز للبشرة وجمالها وكيفية استخدامه

فوائد الزعتر، لصحة القلب ولمرضى السكري ولجمال بشرتك وشعرك

فوائد المورينجا، تقوى المناعة وتعزز جمال البشرة والشعر

فوائد القرنفل، يقوي المناعة ويحارب السرطان وأمراض القلب

الأكثر قراءة

وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

حكيم زياش ينتفض ضد جيش الكيان الصهيوني ويؤكد: فلسطين حرة

بالأرقام، إجمالي ترخيص السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بمصر

الأرصاد تعلن تحسن الطقس غدا وانخفاض الحرارة 5 درجات

بالأسماء، استشهاد 2 من قياديي حزب الله و11 عنصرا

حريق يلتهم 4 منازل بساقلتة في سوهاج

إقرار عقوبة السجن 3 سنوات بحق الغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينج"

قرار عاجل من كاف للزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

ads

منوعات

المزيد

الأمم المتحدة: 282 مليون شخص في العالم يواجهون الجوع الحاد

وقعت قبل 18عاما، برنامج تلفزيوني يكشف لغز جريمة قتل تركي لوالدته وإخفاء جثتها

أمازون تبلغ موظفيها حول العالم بقرار جديد لنظام العمل بالشركة

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 20 - 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية