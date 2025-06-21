إسرائيلية سخرت من قتل الفلسطينيين فجاءها الرد بتدمير منزلها، والنشطاء: ذاقت نفس الكأس (فيديو)

تدمير تل أبيب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا، لفتاة إسرائيلية كانت تسخر من بكاء الفلسطينيين جراء الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، مدعية زيف ما يلاقيه الفلسطينين من قتل وإبادة.

فتاة إسرائيلية تسخر من الفلسطينين فجاءها الرد سريًعا



ويظهر المقطع الجديد للفيديو ظهور الفتاة الإسرائيلية، التي سخرت من آلام الفلسطينيين، وهى تبكي وتشتكي جراء الضربات الصاروخية الإيرانية، التي دمرت منزلها، وظهرت الإسرائيلية وقد رُبطت يدها جراء أصابتها في القصف الإيراني.

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🔴 غير عادي إطلاقًا

هذه الإسرائيلية كانت تسخر من بكاء الفلسطينيين جراء الوحشية الإسرائيلية.



اليوم تبكي مثل الذين كانت تسخر منهم.



شيء غير عادي إطلاقًا pic.twitter.com/ySn1Wew4D7 — الصين بالعربية (@mog_china) June 20, 2025



وظهرت الفتاة الإسرائيلية، الساخرة من الإبادة الجماعية، التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في المقطع السابق وهي ترتدي "الشال" الفلسطيني، وتحمل كرة وكأنها طفل فلسطيني، وتضع على وجهها المساحيق التي تظهر إصابتها، في سخرية من إصابات الفلسطينين وزاعمة أن هذه الإصابات مزيفة وليست حقيقية. لكن بعد الضربات الصاروخية على تل أبيب وإصابة منزلها، ظهرت الفتاة الإسرائيلية وهي تبكي بسبب تدمير منزلها وإصابتها.

مقطع الفيديو لبكاء الإسرائيلية، التي سخرت من الفلسطينين، أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروه ردًا إلهيًا على سخرية الإسرائيلية من آلام الفلسطينيين، فجأها الرد سريعًا.

سخرت من نساء غزة ودمار المنازل فتدمر منزلها



علق الناشط الفلسطيني محمد أبو صلاح قائلًا: "يا الله ما أعظمك، هل تذكرون هذه… عندما سخرت من نساء غزة ودمار المنازل؟ تم قصف منزلها وها هي تبكي من شدة الرعب.. الحمد لله اليوم تبكي مثل الذين كانت تسخر منهم. شيء غير عادي إطلاقًا"

إسرائيلية سخرت من نساء غزة، فيتو



أما البلوجر إكرام حربي فقالت: "جاتني لحظة ادراك، لو اسرائيل عوقبت في الاول كانت الشعوب الغربية ستتعاطف معها أكيد لأنها تجهل حقيقتها لكن اتاها العقاب في وقت اخر يرفض الجميع فيه التعاطف مع هذا الكيان المجرم"



ورد البلوجر حسن خالد فقال: "الانسان لا يتعظ ابدا عن تجارب حقيقة تخيل هي هتشوف الفيديو، ولن تتعظ بردو ستعيش دور الضحية ولو تكرر الامر بردو هتسخر مع انها جربت الحين الموعظة الحقيقة يوم القيامة لكن مفيش حد بيتعظ في الدنيا أبدًا"



وعلق البلوجر ياسر حسين فقال: "سبحانك ربي ما أعظمك من كانت تشمت بأهلنا في غزه اذقتها الكأس نفسه كي تعرف طعم الحزن والوجع وكانت هذه الوحيده فقط التي تشمت باهلنا في غزه واليوم شفيت صدورنا بعد ان راينا عدل الله في الارض الله الله ربي لا اشرك به شيئا اللهم. انصر الاسلام والمسلمين اين ماكانو يارب امين اللهم امين"



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