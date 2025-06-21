السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صواريخ أطلقت من إيران وإعلام عبري يؤكد وقوع أضرار بمبان

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم الإبلاغ عن موقعين عثر فيهما على شظايا ناجمة عن اعتراض الصواريخ الإيرانية.

وأشارت إلى سقوط صاروخ إيراني على مبنى في تل أبيب الكبرى.

ولفتت إلى تقرير أولي عن أضرار لحقت بمبنى في منطقة دان بلوك جراء القصف الإيراني.

كما اشتعلت النيران في حولون جنوب شرق تل أبيب إثر سقوط شظايا صاروخية.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض "جميع الصواريخ" التي أطلقتها إيران، في الساعات الأولى من صباح السبت، مشيرًا إلى "سقوط شظايا".

وقال في بيان: "بعد تقييم الوضع، أعلنت الجبهة الداخلية أنه يسمح الآن بمغادرة المناطق المحصنة. يطلب من الجمهور الاستمرار في الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية".

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