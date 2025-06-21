جيش الاحتلال يعلن اعتراض صواريخ أطلقت من إيران وإعلام عبري يؤكد وقوع أضرار بمبان

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم الإبلاغ عن موقعين عثر فيهما على شظايا ناجمة عن اعتراض الصواريخ الإيرانية.

وأشارت إلى سقوط صاروخ إيراني على مبنى في تل أبيب الكبرى.

ولفتت إلى تقرير أولي عن أضرار لحقت بمبنى في منطقة دان بلوك جراء القصف الإيراني.

كما اشتعلت النيران في حولون جنوب شرق تل أبيب إثر سقوط شظايا صاروخية.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض "جميع الصواريخ" التي أطلقتها إيران، في الساعات الأولى من صباح السبت، مشيرًا إلى "سقوط شظايا".

وقال في بيان: "بعد تقييم الوضع، أعلنت الجبهة الداخلية أنه يسمح الآن بمغادرة المناطق المحصنة. يطلب من الجمهور الاستمرار في الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.