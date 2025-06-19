الجمعة 20 يونيو 2025
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أخبار مصر

خبير عسكري: صواريخ إيران دمرت مناطق حساسة في إسرائيل

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو
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قال العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، إن إيران صعَّدت هجماتها الصاروخية بشكل مفاجئ، حيث شنت رشقة صواريخ جديدة تراوحت بين 25 إلى 30 صاروخًا، تسببت في تدمير مناطق كاملة في تل أبيب، من بينها مدينة رمات جان التي تضم قيادة الأركان الإسرائيلية، إضافة إلى بورصة الألماظ العالمية.

 

اختراق الصواريخ الإيرانية المدن الإسرائيلية

وأضاف خلال برنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أن صاروخًا بعيد المدى “2000 كم” متعدد الرؤوس استهدف قيادة المنطقة الجنوبية، وأصاب أحد رؤوسه مستشفى في بئر السبع، وهو المستشفى الذي يُنقل إليه غالبية الجنود المصابين في الحرب على غزة.

 

حجم خسائر إسرائيل في حربها مع إيران

وأكد محيي الدين أن إسرائيل تتكتم على حجم الخسائر، مشيرًا إلى تقارير أولية عن نحو 300 مصاب، محذرًا من أن دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة قد يفتح الباب أمام تدخل روسي في المشهد الإقليمي.

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صواريخ إيران إسرائيل العميد محمود محيي الدين قيادة الأركان الإسرائيلية تل أبيب غزة

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