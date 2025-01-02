الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

10 شهداء في مجزرة للاحتلال بـ"المنطقة الإنسانية" بمواصي خان يونس

آثار القصف الإسرائيلي
آثار القصف الإسرائيلي على مخيم بمنطقة المواصي، فيتو

شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية إسرائيلية أدت لاستشهاد 10 فلسطينيين على الأقل في مخيم للنازحين بجنوب قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

واستشهد 10 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، في خيمة في منطقة المواصي، المخصصة كمنطقة إنسانية غرب خان يونس.

وأضاف، أن عدة أشخاص أصيبوا.


الدفاع المدني بغزة

أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، أن حصيلة الشهداء منذ فجر يوم الأربعاء بلغت قرابة 40 شهيدًا، بينهم 31 في محافظتي غزة والشمال، معظمهم من النساء والأطفال.

وأشار مسعفون لوكالة «رويترز» إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عدوانه العسكري على شمال القطاع، حيث قصف أحد أحياء مدينة غزة وأصدر أوامر بإخلاء منطقة في وسط القطاع تمهيدًا لهجمات استهدفت مسلحين يُزعم أنهم أطلقوا الصواريخ.


استهداف حي الشجاعية

قال الدفاع المدني الفلسطيني إن غارات جوية استهدفت حي الشجاعية في مدينة غزة أسفرت عن استشهاد ثمانية فلسطينيين على الأقل. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقًا على الحادث، كما لم تُعرف تفاصيل إضافية عن الضحايا.


أوامر إخلاء

في مخيم البريج بوسط غزة، أعلن الجيش الاحتلال أنه استهدف مسلحًا في منطقة أُطلقت منها صواريخ على إسرائيل يوم أمس. وحذر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، سكان البريج بضرورة إخلاء المنطقة قبل تنفيذ الهجوم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن 17 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا اليوم في غارات جوية إسرائيلية على مخيم البريج وبلدة جباليا شمال ووسط القطاع.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الهجمات في البريج استهدفت مسلحين تابعين لحركة حماس.


تدمير واسع وإخلاء السكان

شهدت المناطق المحيطة ببلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا الشمالية عمليات إخلاء واسعة للسكان، حيث تعرضت لتدمير كبير. وأثار ذلك تكهنات بأن إسرائيل تسعى لإنشاء منطقة عازلة مغلقة بعد انتهاء العمليات العسكرية، وهو ما نفاه جيش الاحتلال الإسرائيلي.


استمرار التصعيد

تقول إسرائيل إن عملياتها العسكرية المستمرة منذ ثلاثة أشهر في شمال غزة تهدف إلى منع مسلحي حماس من إعادة تنظيم صفوفهم. لكن في المقابل، أكد مسؤولون فلسطينيون والأمم المتحدة أن أوامر الإخلاء تزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث لا يوجد مكان آمن للسكان في القطاع.


تضرر خيام النازحين

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أن أكثر من 1500 خيمة تؤوي نازحين في أنحاء غزة غمرتها مياه الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين، ما ترك الناس معرضين للبرد، وتضررت ممتلكاتهم.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن الحرب الإسرائيلية على القطاع تسببت في استشهاد أكثر من 45500 فلسطيني. كما نزح معظم سكان القطاع الساحلي الصغير وعددهم 2.3 مليون نسمة، فضلا عن تدمير أغلب مناطقه.

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