خبير يوضح 5 أسباب لزيادة تأثير الضربات الصاروخية الإيرانية في الداخل الإسرائيلي

أوضح د.فراس إلياس، الخبير العراقي المتخصص في شؤون الأمن القومي والدراسات الإيرانية، سبب تزايد مساحة تأثير الصواريخ الإيرانية فى الداخل الإسرائيلي مؤخرًا.

5 أسباب لزيادة تأثير الضربات الصاروخية الإيرانية داخل إسرائيل

وقال فراس إلياس، خلال اليومين الماضيين تزايدت مساحة تأثير الصواريخ الإيرانية في الداخل الإسرائيلي، وهذا يعود إلى 5 أسباب وضحها فى النقاط التالية.

أولًا، تصدع القبة الحديدية عن إيقاف تأثير الصواريخ الإيرانية، خصوصًا مع دخول أجيال جديدة من الصواريخ الفرط صوتية، ولجوء إسرائيل لتقنين عمل القبة الحديدية.

فراس إلياس، فيتو

ثانيًا، تردد إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حتى الآن على تنفيذ خطة الهجوم على إيران، وهو ما أعطى ويعطي لإيران فرصة لتعديل شروط التفاوض.

ثالثًا، نجاح إيران في تجاوز صدمة الهجوم عليها، ونجاحها أيضًا بنقل الصدمة للداخل الإسرائيلي، وهذا ما أعطاها قابلية الإستمرار بالمواجهة خلال الأيام الماضية.

إيران تتحول لاستهداف مواقع نخبوية بالداخل الإسرائيلي

رابعًا، زيادة تأثير الضربات الصاروخية الإيرانية، يعود باعتقادي لإحتمالية قبول إيران بالعرض السياسي المقدم إليها من الجانب الأوروبي في جنيف، ولذلك هي على ما يبدو بدأت تعمل على تعديل وضعها السياسي والعسكري قبل القبول بالعرض وإيقاف الحرب.

خامسًا، الأهم بالنسبة لإيران الآن أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، وهذا يعود إلى تحول إيران لاستهداف مواقع نخبوية بالداخل الإسرائيلي، على أمل دفع إسرائيل للتراجع عن فكرة توسيع ضرباتها بالداخل الإيراني.

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