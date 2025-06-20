الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خبير يوضح 5 أسباب لزيادة تأثير الضربات الصاروخية الإيرانية في الداخل الإسرائيلي

الصواريخ الإيرانية،
الصواريخ الإيرانية، فيتو

أوضح د.فراس إلياس، الخبير العراقي المتخصص في شؤون الأمن القومي والدراسات الإيرانية، سبب تزايد مساحة تأثير الصواريخ الإيرانية فى الداخل الإسرائيلي مؤخرًا.

 

5 أسباب لزيادة تأثير الضربات الصاروخية الإيرانية داخل إسرائيل

وقال فراس إلياس، خلال اليومين الماضيين تزايدت مساحة تأثير الصواريخ الإيرانية في الداخل الإسرائيلي، وهذا يعود إلى 5 أسباب وضحها فى النقاط التالية.

أولًا، تصدع القبة الحديدية عن إيقاف تأثير الصواريخ الإيرانية، خصوصًا مع دخول أجيال جديدة من الصواريخ الفرط صوتية، ولجوء إسرائيل لتقنين عمل القبة الحديدية.

فراس إلياس، فيتو
فراس إلياس، فيتو

ثانيًا، تردد إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حتى الآن على تنفيذ خطة الهجوم على إيران، وهو ما أعطى ويعطي لإيران فرصة لتعديل شروط التفاوض.

ثالثًا، نجاح إيران في تجاوز صدمة الهجوم عليها، ونجاحها أيضًا بنقل الصدمة للداخل الإسرائيلي، وهذا ما أعطاها قابلية الإستمرار بالمواجهة خلال الأيام الماضية.

 

إيران تتحول لاستهداف مواقع نخبوية بالداخل الإسرائيلي

رابعًا، زيادة تأثير الضربات الصاروخية الإيرانية، يعود باعتقادي لإحتمالية قبول إيران بالعرض السياسي المقدم إليها من الجانب الأوروبي في جنيف، ولذلك هي على ما يبدو بدأت تعمل على تعديل وضعها السياسي والعسكري قبل القبول بالعرض وإيقاف الحرب. 

خامسًا، الأهم بالنسبة لإيران الآن أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، وهذا يعود إلى تحول إيران  لاستهداف مواقع نخبوية بالداخل الإسرائيلي، على أمل دفع إسرائيل للتراجع عن فكرة توسيع ضرباتها بالداخل الإيراني.

المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: إيران شجعت حزب الله على فتح جبهة من لبنان

انطلاق مظاهرات في مدن إيرانية تنديدًا بالهجمات الإسرائيلية على ‎طهران (صور)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فراس الياس الصواريخ الإيرانية الداخل الإسرائيلي الصواريخ الفرط صوتية إسرائيل إيران

مواد متعلقة

باللغة الفارسية، شيخ الأزهر يُدين العدوان الإسرائيلي على إيران

‌عراقجي: لا أتوقع انخراط دول في الحرب بسبب مقاومة إيران

الكرملين: استخدام أمريكا المحتمل للأسلحة النووية التكتيكية في إيران سيكون تطورا كارثيا

نيويورك تايمز: كبار المسؤولين العسكريين أثاروا مع ترامب ضرورة الاستعداد لإغلاق إيران مضيق هرمز

الأكثر قراءة

خروج طالب ثانوي حيا من أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة واستمرار البحث عن أمه (صور)

أبرزها السكر والأرز والشاي، ارتفاع أسعار 6 سلع غذائية في الأسواق

ترامب عن الحرب بين طهران وتل أبيب: أداء إسرائيل جيد وإيران أقل جودة

موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

مواعيد انطلاق دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026 (إنفوجراف)

الزمالك يعلن تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للنادي ويحدد مهامه

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلى ؟

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في الحي الشعبي؟.. انهيار عقارات بحدائق القبة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر المساجد التاريخية داخل الحرم المكي (صور)

«إنك أنت الأعلى»، الشعراوي يكشف البشرى بالنصر من الله لنبيه موسى على سحرة فرعون (فيديو)

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟، الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية