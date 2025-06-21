أوقاف الإسماعيلية تتباهى برواد مقارئ القرآن الكريم (صور)

شهدت مقارئ القرآن الكريم، المنعقدة بمساجد محافظة الإسماعيلية، إقبالًا كبيرًا من أهالى المحافظة من مختلف الأعمار وذلك لدراسة وحفظ وتلاوة آيات القرآن الكريم.

اشادة برواد مقارئ القرآن الكريم

وأعلنت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، أن مقارئ القرآن الكريم شهدت إقبالا واسعا من رواد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه.

جانب من مقارئ القرآن بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مقارئ القرآن بالإسماعيلية، فيتو

موعد إقامة المقارئ

وأضافت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، أن مقارئ القرآن الكريم تقام للجمهور يوم الجمعة من كل اسبوع بعد صلاة الجمعة مباشرةً بمساجد مديرية أوقاف الإسماعيلية.

جانب من مقارئ القرآن بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مقارئ القرآن بالإسماعيلية، فيتو

تعليم القرآن الكريم وحفظه

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وبرعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الشيخ عبدالخالق عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، للعمل على تعليم القرآن الكريم والحرص على حفظه وتلاوته.



جانب من مقارئ القرآن بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مقارئ القرآن بالإسماعيلية، فيتو

الأوقاف والتضامن في ندوة توعوية لمواجهة ظاهرة التحرش بالإسماعيلية

ومن جهة أخرى في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وتفعيلًا للتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، شارك الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، في ندوة ومحاضرة توعوية نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك لمناقشة ظاهرة التحرش وسبل مواجهتها من منظور ديني ومجتمعي.

جانب من مقارئ القرآن بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مقارئ القرآن بالإسماعيلية، فيتو

تهدف الندوة إلى التصدي لظاهرة التحرش من خلال ترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز الوعي المجتمعي بمكانة المرأة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لبناء مجتمع آمن ومتوازن.

جانب من مقارئ القرآن بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مقارئ القرآن بالإسماعيلية، فيتو

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة ندوات تنفذها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في عدد من محافظات مصر، بهدف تسليط الضوء على ظاهرة التحرش، وتحليلها من مختلف الجوانب، سواء من حيث الأسباب أو الآثار أو آليات المواجهة، مع التأكيد على دور التوعية والتثقيف في الحد من انتشارها.

جانب من مقارئ القرآن بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مقارئ القرآن بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مقارئ القرآن بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مقارئ القرآن بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مقارئ القرآن بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مقارئ القرآن بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مقارئ القرآن بالإسماعيلية، فيتو

شهدت الندوة حضور سارة مراد، مدرس الإعلام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى جانب عدد من الأئمة والمتخصصين في مجالات علم الاجتماع وعلم النفس، على نحو يدعم تقديم خطاب ديني ومجتمعي متكامل يعالج الظواهر السلبية، ويعزز منظومة القيم والسلوك القويم داخل المجتمع.

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