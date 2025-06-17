أمن الإسماعيلية يحقق في مصرع مسن عقب نشوب حريق بمنزله

تحقق الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية في حادث مصرع شخص، عقب اندلاع حريق بمنزله بشكل مفاجئ، حيث لم يتمكن أحد من إنقاذه.

حريق بمسكن مسن بأبو صوير

وكان أحد المواطنين قد لقي مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب حريق داخل منزله بقرية “أبو عياد” التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، في حادث أثار حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

إخطار باندلاع حريق في منزل مواطن

تلقت غرفة العمليات بفرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في منزل مكون من طابق واحد يقع أمام مجمع المدارس بالقرية.

وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.



التحفظ على جثمان المتوفى

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن وفاة المواطن شاكر أمين السيد الشافعي، 60 عامًا، متأثرًا باختناق شديد نتيجة الأدخنة الكثيفة داخل المنزل، حيث توفي في الحال، ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية، تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات الواقعة.





التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه، ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربون على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

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