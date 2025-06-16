مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تطلق فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال (صور)

أطلقت مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال لعام 2025 من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية، التي تهدف إلى استثمار وقت الإجازة الصيفية في تنمية قدرات الأطفال.





بدء أولى الفعاليات

استهلت قاعة الأنشطة بمكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية أولى الفعاليات بنشاط فني بعنوان "فكرتك هنلونها"، حيث شارك الأطفال في رسم وتلوين أفكارهم الخاصة، في تجربة تعزز من قدراتهم التعبيرية وتنمي خيالهم الفني.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

تنفيذ نشاط تثقيفي

كما شهدت قاعة الأطفال تنفيذ نشاط تثقيفي مميز تحت عنوان "الحيوانات الأليفة"، تعرف خلاله الأطفال على أنواع الحيوانات الأليفة وطرق العناية بها، إلى جانب ترسيخ قيم الرفق بالحيوان والتعامل المسؤول مع الكائنات الحية، من خلال مناقشات تفاعلية أتيح فيها للأطفال مشاركة تجاربهم الشخصية.

جانب من الفاعليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

أسماء وألقاب وأسئلة

وفي إطار الدمج بين الترفيه والتعليم، نظمت قاعة النشء فعالية تحمل عنوان "أسماء وألقاب وأسئلة"، جذبت عددًا كبيرًا من الأطفال الذين تفاعلوا مع الفقرات المتنوعة، والتي شملت معلومات ثقافية مبسطة ومسابقات ترفيهية، إلى جانب توزيع جوائز رمزية لتحفيز المشاركين وتشجيع روح التنافس الإيجابي.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

برنامج متنوع للأطفال

وفي هذا السياق، أكدت أمل رجب، مديرة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، أن البرنامج الصيفي لهذا العام يتميز بتنوع فقراته وتكامله، حيث يقدم مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى صقل شخصية الطفل وتنمية مهاراته في بيئة تعليمية مرحة وآمنة.

وأضافت أن المكتبة مستمرة في تنفيذ الأنشطة على مدار الإجازة الصيفية، داعية الأطفال وأولياء الأمور إلى التفاعل والمشاركة الفعالة، لما للبرنامج من دور مهم في بناء وعي الأطفال وتعزيز روح الإبداع لديهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.