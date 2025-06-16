محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة شرق المركزي والمركز التكنولوجي (صور)

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ

الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمركز ومدينة القنطرة شرق، شملت مستشفى القنطرة شرق المركزي، والمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، المستشار هشام هاشم المستشار القانوني، واللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

الهدف من الزيارة

تأتي تلك الزيارة في إطار اهتمام محافظ الإسماعيلية بالقطاع الطبي والجهود الحثيثة نحو تطوير الخدمات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل بالمستشفيات والوحدات الصحية لزيادة التغطية الطبية والعلاجية في كافة مراكز محافظة الإسماعيلية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

شرح وافى حول المستشفى

واستمع محافظ الإسماعيلية لشرح الدكتور علي رفعت رئيس فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية والدكتور مينا حليم مدير مستشفى القنطرة شرق المركزي، عن مكونات المستشفى والتي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

معلومات حول المستشفى

وتبلغ المساحة الإجمالية للمباني ٨٨٨١ مترا مربعا، عبارة عن مبنى ممتد مكون من أربعة أجزاء، بالإضافة إلى مبنى الكهرباء ومبنى الخزان والمخزن والمشرحة وغرفة للأمن، كما تبلغ المساحة الإجمالية للأرض المقام عليها المستشفى حوالي ١١٢٥٦ مترا مربعا بطاقة استيعابية ٦٦ سريرا، بالإضافة إلى أقسام الطوارئ.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

أهم أقسام المستشفى

وتحتوى المستشفى على أقسام الاستقبال والداخلي، النساء، العمليات، العناية المركزة، الحضانات، المعامل، قسم الأشعة السينية والمقطعية والسونار، العيادات الخارجية، قسم الغسيل الكلوي، بنك الدم، بالإضافة إلى الخدمات مثل المشرحة والمغسلة والتعقيم.

كما تضم مستشفى القنطرة شرق محطة كهرباء وسكن للأطباء وآخر للتمريض ومدرسة للتمريض تحتوي على ثلاثة فصول ومعمل وغرفة إدارية.

جديرًا بالذكر، أنه تم تقديم ٧٠٧٧ خدمة طبية بمستشفى القنطرة شرق المركزي حتى الآن.

محافظ الإسماعيلية يتفقد المركز التكنولوجي بالقنطرة شرق

وفي سياق آخر، قام محافظ الإسماعيلية بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، لمتابعة الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين، ومعدل الإنجاز بقانون التصالح الجديد لمخالفات البناء، وأوضح اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أنه تم استحداث شباكين لخدمة المواطنين أحدهما لخدمة المستثمرين والآخر لخدمة ذوي الهمم، وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين مشيرًا إلى أن المراكز التكنولوجية تُعد حجر الأساس لتقديم الخدمات المحلية للمواطنين بكفاءة ودون تعقيد إداري.

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