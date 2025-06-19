ضبط كمية من الدقيق المدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسماعيلية (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، حملة تموينية مكبرة تمكنت خلالها من ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم وذلك بعد الاستيلاء عليه تمهيدا لبيعه في السوق السوداء.

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود مديرية التموين

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

جانب من المضبوطات،فيتو

جانب من المضبوطات،فيتو

نتائج حملات التموين

ومن جانبها قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن الآتي:

ضبط ٥٥٠ عبوة من السلع الغذائية والمشروبات الغازية المنتهية الصلاحية.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

ضبط كمية قدرها ٦٣ كجم لحوم بدون علامات وبيانات وبدون مستندات تدل على مصدرها، و٢٦ كجم لحوم بلدية مفرومة مجهولة المصدر، وضبط كمية قدرها ٢٧٥ عبوة من المياه الغازية والمكرونة سريعة التحضير والبسكويت والمثلجات منتهية الصلاحية.

ضبط أحد المخابز البلدية لتجميعه كمية قدرها نصف طن دقيق بلدي مدعم، قبل بيعه بالأسواق وآخرين لتصرفهم في كمية قدرها طن و٦٥٠ كجم من الدقيق البلدي المدعم بهدف الاستيلاء على الدعم.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

الرقابة على المخابز

كما تم تحرير ١٦ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١٣ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ١٨ محاضر لوحة الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٦ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، محضر عدم وجود ماكينة، ٦ محاضر لعدم وجود ميزان.

الرقابة على الأسواق

تم تحرير ٤٢ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و٢٩ محضر لعدم حمل شهادة صحية، ٣ محاضر عدم الإعلان عن المخازن، ٧ محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ٤ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، وفي مجال المستودعات، تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسطوانات الغاز.

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