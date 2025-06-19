الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط كمية من الدقيق المدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسماعيلية (صور)

جانب من المضبوطات،فيتو
جانب من المضبوطات،فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، حملة تموينية مكبرة تمكنت خلالها من ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم وذلك بعد الاستيلاء عليه تمهيدا لبيعه في السوق السوداء.   

تموين الإسماعيلية تكثف حملات المرور على المطاعم (صور)

في حضور بيت العائلة، الإسماعيلية الأزهرية تكرم رئيس الإدارة المركزية لبلوغه سن التقاعد (فيديو وصور)

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود مديرية التموين 

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،  جهود  مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.  

 

جانب من المضبوطات،فيتو
جانب من المضبوطات،فيتو
جانب من المضبوطات،فيتو
جانب من المضبوطات،فيتو

نتائج حملات التموين 

ومن جانبها قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن  الآتي:
ضبط ٥٥٠ عبوة من السلع الغذائية والمشروبات الغازية المنتهية الصلاحية.

جانب من الحملة، فيتو 
جانب من الحملة، فيتو 
جانب من الحملة، فيتو 
جانب من الحملة، فيتو 
جانب من الحملة، فيتو 
جانب من الحملة، فيتو 

ضبط كمية قدرها ٦٣ كجم لحوم بدون علامات وبيانات وبدون مستندات تدل على مصدرها، و٢٦ كجم لحوم بلدية مفرومة مجهولة المصدر، وضبط كمية قدرها ٢٧٥ عبوة من المياه الغازية والمكرونة سريعة التحضير والبسكويت والمثلجات منتهية الصلاحية.

ضبط أحد المخابز البلدية لتجميعه كمية قدرها نصف طن دقيق بلدي مدعم، قبل بيعه بالأسواق وآخرين لتصرفهم في كمية قدرها طن و٦٥٠ كجم من الدقيق البلدي المدعم بهدف الاستيلاء على الدعم.

جانب من الحملة، فيتو 
جانب من الحملة، فيتو 
جانب من الحملة، فيتو 
جانب من الحملة، فيتو 

الرقابة على المخابز 

كما تم تحرير ١٦ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١٣ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ١٨ محاضر لوحة الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٦ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، محضر عدم وجود ماكينة، ٦ محاضر لعدم وجود ميزان.  

 

الرقابة على الأسواق

تم تحرير ٤٢ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و٢٩ محضر لعدم حمل شهادة صحية، ٣ محاضر عدم الإعلان عن المخازن، ٧ محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ٤ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، وفي مجال المستودعات، تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسطوانات الغاز.  

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية الدقيق المدعم تموين الاسماعيلية الحملات التموينية

مواد متعلقة

تموين الإسماعيلية تكثف حملات المرور على المطاعم (صور)

في حضور بيت العائلة، الإسماعيلية الأزهرية تكرم رئيس الإدارة المركزية لبلوغه سن التقاعد (فيديو وصور)

إزالة 5 أدوار مخالفة بعقار سكني في الإسماعيلية (فيديو)

إصابة 3 أشخاص بينهم طفلان في حادث تصادم بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية في المنيا

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

بعد القبض عليه بتهمة تقديم فيديوهات خارجة، من هو "المذيع الفرفوش"؟

قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.9%

مفاجأة في العقد، حكاية مستحقات أيمن الرمادي بالزمالك

بعد فشل محاولات التعتيم، سر صدمة إسرائيل من هجمات إيران الصاروخية اليوم

خدمات

المزيد

تبدأ من 72 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الخميس 19 يونيو 2025 (آخر تحديث)

سعر القصدير اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

سعر الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 19-6-2025 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قرارات حاسمة لمحافظ بني سويف بعد كارثة الرسوب الجماعي بالإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

تفسير رؤية سماع الأذان وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية