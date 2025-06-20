بتكلفة 450 جنيها فقط، زراعة قرنية لمسنة في مجمع الإسماعيلية الطبي (صور)

تمكن فريق طبي من أمهر أطباء وجراحي العيون في محافظة الإسماعيلية، من إجراء جراحة ناجحة لزراعة قرنية وفك التصاقات لسيدة مسنة في الستينات من عمرها.

جراحة ناجحة في عدة ساعات

واستغرقت الجراحة التي تمت بمجمع الإسماعيلية الطبي، والتي تجرى للمرة الثانية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل عدة ساعات تمكن من خلالها الأطباء من فك التصاقات في العين كانت تعاني منها المريضة، حيث تم فك تلك الالتصاقات وزرع قرنية جديدة.

الفريق الذى أجرى الجراحة، فيتو

تكلفة الجراحة 450 جنيها فقط لاغير

وبلغت تكلفة الجراحة 450 جنيهًا، وهى نسبة المساهمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل،مما يؤكد على توفير خدمات طبية عالية الجودة بشكل عادل للجميع.

جانب من الجراحة، فيتو

جانب من الجراحة، فيتو

الفريق الطبي المشارك في الجراحة

أجرى الجراحة فريق طبي متميز من أمهر أطباء مجمع الإسماعيلية الطبي بقيادة الدكتور أسامة محي الدين النحراوي، استشاري طب وجراحة العيون.

وضم الفريق الطبي كلًا من: الدكتورة منى محمد عمر: أخصائي طب وجراحة العيون ورئيس قسم الرمد، الدكتورة سارة محمد طارق: طبيب مقيم.

جانب من الجراحة، فيتو

جانب من الجراحة، فيتو

️كما ضم فريق التخدير كل من:

الدكتور عبد الرحمن السيد عبد المنعم.

الدكتورة نهير أحمد فؤاد.

وتولى فريق التمريض نهلة منصور جمعة تمريض معقم، سماء محمد ناجي: تمريض مناول، وحسناء حسن محمود: تمريض مناول، و️بمتابعة وإشراف: الدكتور حسام سلامة ـ المدير الطبي، والدكتور احمد خالد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، والدكتور علي رفعت ـ مدير فرع الاسماعيلية.



يعكس هذا الإنجاز التطور المستمر في الخدمات الطبية المقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي، ويؤكد على قدرة الكوادر الطبية المصرية على إجراء العمليات الجراحية المعقدة بنجاح، مع الالتزام بتقديم رعاية صحية شاملة للجميع.





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