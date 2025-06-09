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خارج الحدود

الدبيبة يوافق على دخول قافلة كسر حصار غزة إلى ليبيا عبر رأس جدير

قافلة الصمود، فيتو
قافلة الصمود، فيتو

أفادت مصادر حكومية بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وافق على دخول قافلة الصمود الإنسانية لكسر الحصار على غزة إلى أراضي ليبيا، عبر معبر رأس جدير مع تونس.

1700 مشارك فى قافلة الصمود الإنسانية لكسر الحصار على غزة

القافلة التي انطلقت صباح اليوم الإثنين من العاصمة تونس بحسب روسيا اليوم، تضم نحو 1700 مشارك من مختلف الدول المغاربية، وتهدف إلى تقديم الدعم الإنساني والطبي للشعب الفلسطيني في غزة، وكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 600 يوم.

الحملة الليبية لمساعدة الشعب الفلسطيني

بعد دخول القافلة الأراضي الليبية، ستتجه نحو مدينة الزاوية، حيث تبدأ المرحلة الأولى من التنسيق مع الحملة الليبية لمساعدة الشعب الفلسطيني ومن هناك، تستمر القافلة إلى مدينة مصراتة لتعزيز الدعم اللوجستي والإنساني، من خلال جمع المساعدات الغذائية والطبية والكوادر البشرية المتطوعة التي ستنضم إلى الحملة.

 تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة

ويأتي هذا التحرك التضامني في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تسعى القافلة إلى فتح قنوات إغاثية مباشرة تساهم في التخفيف من معاناة السكان، قبل أن تتوجه القافلة إلى معبر رفح، تمهيدًا لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.


تجدر الإشارة إلى أن قافلة الصمود تنظمها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وتشارك فيها أعداد كبيرة من المتطوعين الذين يؤمنون بأهمية التضامن العربي في مواجهة الحصار والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

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