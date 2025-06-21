آل البيت النبوي في مصر، السيدة "فاطمة العيناء" شبيهة الزهراء بنت النبي

من حقِّ يثربَ أن تتيه على الورى ... بمقام خير الخلقِ مولانا النبي

ولمصرَ حـــقٌّ أن تتيـــه بدورهـــــا... برفات مولانا "الحسين" و"زينبِ"



عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: "إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل، وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما".

وعن حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، الظهر، ثم أقبل بوجهه الكريم إلينا، وقال: "معاشر أصحابي؛ أوصيكم بتقوى الله، والعمل بطاعته، وإني أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم".

وقال ابن عباس، رضي الله عنهما: لما نزلت آية "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى"، قالوا: يا رسول الله! ومن قرابتُك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "عليٌّ وفاطمة وابناهما". رواه الطبراني.

وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه: جاء النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى بيت علي، فقال: "السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". رواه الطبراني في "الأوسط".

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي؟! والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحبني، ولا يحبني حتى يحب ذريتي".

في هذه الحلقات نتناول بالعرض مقامات ومشاهد آل البيت النبوي، رضي الله عنهم، في مصر.



على مبنى المقام مدخل الضريح المبارك تطالع قطعة من الرخام مكتوبا عليها هذه الأبيات:



هـذا مقـام كريمة الآباء... مـن لُقِّبت يـا صاحِ بـ"العيناء"

تدعى بفاطمة غـدت منسوبة... للمصطفى المخصوص بالإسراء

قد سميت "عيناء" لما أن بدا... في عينها شبه من "الزهراء"

بشرى لزائر قبرها فلقد... سما بمودة القربى إلى العلياء

فأنــزل بساحتها وقف متضرعا... واطلب من المولى قبول دعاء

نسبها

هى السيدة فاطمة "العيناء"، ابنة القاسم الطيب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق بن محمد الباقر، بن على زين العابدين بن الإمام الحسين، رضى الله عنهم جميعا.

قيل إنها سميت بـ"العيناء" لحسن عينيها والدعاء فى محرابها مجاب. وكان فيها شبه بالسيدة فاطمة الزهراء، وكانت شبيهة الحور العين.

ضريح السيدة فاطمة العيناء، رضي الله عنها، فيتو

قدومها إلى مصر

حضرت إلى مصر، مرافقة لشقيقها السيد يحيى الشبيه، وأبيها السيد القاسم الطيب، وأختها السيدة "أم كلثوم".

وكان حضور هذه الأسرة الكريمة إلى أرض الكنانة تلبية لدعوة حاكمها، وقتها، أحمد بن طولون؛ الذي كان يريد التبرك بآل البيت الكرام، ورؤية أشبه الناس بسيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.

مقامها

يستقر المقام الطاهر للسيدة فاطمة وسط العديد من القبور والأضرحة والمقامات بشارع عقبة بن عامر بمنطقة الإمام الشافعى، يعلو الواجهة لوح رخامى وضع أمام المقام كتب عليه نسبها الشريف فهي: "فاطمة العيناء بنت القاسم الطيب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام على رضى لله عنهم جمیعا، وهى أخت السيدة أم كلثوم، والسيد يحيى الشبيه.



وذكر النسابة حسن قاسم في كتابه "أخبار الزينبيات"، أن هذا المشهد، كان يعرف حتى أواخر القرن الثاني عشر، بمشهد زينب بنت يحيى المتوج، فلما تخرب، وجدد "محمد بك علي المانسترلي" المدفون به عُرِفَ بمشهد "العيناء".



وأوضح "السخاوي" في "تحفة الأحباب وبغية الطلاب"، أن من مآثرها: حكى بعض من خدمها أنه كان يقرأ في سورة الكهف فغلط فردت عليه من داخل القبر.

وكان المصريون يعظمون هذا المشهد لما رأوا من عظيم بركته.

مراقد مجموعة من الأشراف

وبعد إنشاء مشهد الإمام الشافعي، رضي الله عنه، نقلوا من حوله رفات عدد من الأموات إلى هذا المشهد، وهى القبور التي مع الحائط، فقيل إنهم يُعرفون بـ"بني زهرة".



ومنهم:

1 - السيد الشريف محمد بن إسماعيل بن عبد الله الحسيني، وهو بجوار السيدة فاطمة العيناء.

2 - السيد زيد بن محمد بن يحيى بن محمد بن على بن إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن سيدنا على زين العابدين بن مولانا سيدنا الحسين رضي الله عنهم.

3 - السيد أبى القاسم بن محمد بن على بن الحسن بن السيد على بن إبراهيم بن سيدنا عبد الله المحض بن سيدنا الحسن المثنى بن سيدنا الحسن السبط رضي الله عنهم.

4 - السيد يوسف بن إسماعيل بن إبراهيم الحسيني.

5 - وعلى باب المقام يوجد ضريح خادم السيدة فاطمة العيناء، واسمه السيد داود.

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