الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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دين ودنيا

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

الشافعي في بيت ابن
الشافعي في بيت ابن حنبل، فيتو

تروي كتب التراث قصة غريبة حدثت بين الإمامين أحمد بن حنبل، ومحمد بن إدريس الشافعي.
تقول تفاصيل القصة: زار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإمام أحمد بن حنبل ذات يوم في داره.

 وكانت للإمام أحمد ابنة صالحة تقوم الليل، وتصوم النهار وتحب أخبار الصالحين والأخيار، وتود أن ترى الشافعي لتعظيم أبيها له.

فرح البنت برؤية الشافعي

فلما زارهم الشافعي فرحت البنت بذلك، طمعًا في أن ترى أفعاله وتسمع مقاله.
ولما قربت إليهما الطعام، جلس أبوها جلسة الإسلام، فيما تربع الشافعي.. وأخذ أحمد يأكل بثلاثة أصابع، والشافعي يأكل بخمسة، وشبع الأب بسرعة، لكن الضيف أكل كثيرا.

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وبعدما تناولا طعام العشاء، قام الإمام أحمد إلى صلاته وذكره، بينما الإمام الشافعي مستلقٍ على ظهره، والبنت ترقبه، من وراء ستار، إلى الفجر.

الشافعي صلى الفجر بلا وضوء

فلما أذن الفجر، قام الشافعي، فصلى بأهل الدار، بطلب من الإمام أحمد، بغير أن يتوضأ.
وفي الصباح قالت ابنة الإمام أحمد لأبيها: يا أبتاه؛ أهذا هو الشافعي الذي كنت تحدثني عنه؟!
قال: نعم يا ابنتي.. فقالت: سمعتك تعظم الشافعي وما رأيت له هذه الليلة لا صلاةً ولا ذكرًا، ولا وردًا؟!

ثلاثة أمور عجيبة

وقد لا حظتُ عليه ثلاثة أمور عجيبة.. 
قال: وما هي يا بنية؟، قالت: أنه عندما قدمنا له الطعام أكل كثيرًا على خلاف ما سمعته عنه.
وعندما دخل الغرفة لم يقم ليصلي قيام الليل.

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وعندما صلى بنا الفجر صلى من غير أن يتوضأ!!
فلما طلع النهار وجلسا للحديث ذكر الإمام أحمد لضيفه الإمام الشافعي ما لاحظته ابنته، فقال الإمام الشافعي: يا "أبا محمد"، لقد أكلت كثيرًا لأنني أعلم أن طعامك حلال، وأنك كريم، وطعام الكريم دواء، وطعام البخيل داءٌ، وما أكلتُ لأشبع وإنما لأتداوى بطعامك.

درس اثنتين وسبعين مسألة

وأما أنني لم أقم الليل فلأنني عندما وضعت رأسي لأنام نظرت كأنً أمامي الكتاب والسنة، ففتح الله عليّ باثنتين وسبعين مسألة من علوم الفقه رتبتها في منافع المسلمين، فحال التفكير بها بيني وبين قيام الليل.

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وأما أنني صليت بكم الفجر بغير وضوءٍ، فوالله ما نامت عيني حتى أجدد الوضوء.. لقد بقيت طوال الليل يقظانًا، فصليت بكم الفجر بوضوء العشاء.. ثم ودّعه ومضى.
فقال الإمام أحمد لابنته: "هذا الذي عمله الشافعي الليلة وهو نائمٌ (أي مستلقٍ) أفضل مما عملتُه وأنا قائم.
 

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محمد بن إدريس الشافعي أحمد بن حنبل طعام العشاء الفجر أخبار الصالحين والأخيار

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