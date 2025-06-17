إعلام عبري: هجوم إيراني محدود استهدف شمال إسرائيل وسقوط صواريخ على حيفا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رصد إطلاق عدد محدود من الصواريخ من الأراضي الإيرانية تجاه مناطق في شمال إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدة مواقع.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن دوي انفجارات سمع في مناطق مختلفة شمال إسرائيل، فيما أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن التقديرات تشير إلى أن عددًا محدودًا من الصواريخ أطلق من إيران.

وأشارت إلى سماع دوي صفارات إنذار في خليج حيفا والجليل بعد سقوط صواريخ إيرانية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي أنه "تم رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه شمال إسرائيل"، داعيًا السكان في حيفا ونهاريا والمناطق الشمالية إلى دخول الملاجئ فورًا. كما انطلقت صفارات الإنذار في عدة مناطق، دون أن تصدر تحذيرات مسبقة قبل الهجوم، ما أدى إلى حالة من الذعر في صفوف الإسرائيليين.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه "يسمح للموجودين في المناطق المحمية بالمغادرة، لكن عند تلقي أي توجيه أو تحذير يجب الالتزام بالتعليمات فورًا"، مؤكدة استمرار حالة التأهب.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، قد أعلن مساء الإثنين، انطلاق الموجة التاسعة من الهجمات المركبة التي تنفذها إيران ضد أهداف داخل إسرائيل، في إطار عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدًا أن العملية ستستمر حتى ساعات الفجر بشكل متواصل.

وأوضح نائيني أن الهجوم الجديد يجمع بين الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة، ويأتي في سياق الرد الإيراني المستمر على ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي" على السيادة الإيرانية.

وأكد المتحدث باسم الحرس أن الإعلام الرسمي في إيران يؤدي دورًا مركزيًّا في هذه المعركة، معتبرًا إياه "رفيق سلاح" في مواجهة ما وصفها بـ"حرب شاملة تشنها تل أبيب على عدة جبهات".

وجاء تصريح نائيني عن الإعلام الرسمي بعد ضربات إسرائيلية استهدفت مبنى التلفزيون الإيراني الحكومي.

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