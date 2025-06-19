داخل مخابئ، انقسام حكومة إسرائيل إلى 3 مجموعات لحضور اجتماع استثنائي خوفا من الصواريخ الإيرانية

كشفت القناة "14" العبرية أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية أجبرت حكومة تل أبيب على الانعقاد مساء الأربعاء بشكل استثنائي، حيث انقسم الوزراء إلى 3 مجموعات، وتنقَّلوا بين 3 مدن مختلفة.

وعُقد الاجتماع بالكامل عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" تحسُّبًا لأي هجوم أو اختراق، حيث اجتمع وزراء المجلس السياسي والأمني مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مخبأ تحت الأرض، بينما توزّع الآخرون في مدن مختلفة.

وخلال الاجتماع، تناول نتنياهو النقاش الدائر حول إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى الهجوم على إيران، قائلًا: "أنا لا أجرُّ الأمريكيين معنا، القرار بشأن مدى التدخل يعود للرئيس دونالد ترامب وحده، وسيتصرَّف وفق ما يراه في مصلحة الولايات المتحدة".

وتساءل الوزير ميكي زوهار، عمَّا إذا كان الإيرانيون يمتلكون أسلحة فريدة من نوعها، فأجاب نائب رئيس الأركان، اللواء تامير يداي، قائلًا: "الإيرانيون يمرّون بأصعب لحظاتهم، وهم يبذلون جهودًا كبيرة لتخويف السكان، لكن لا يوجد أي أساس لهذه الادعاءات".

من جانبه، قال وزير الصحة أورييل بوسو إن مكتبه كان يستعد سرًّا لاحتمال شنّ هجوم على إيران.

إجراءات حاسمة

ووفق تقرير القناة، سأل نائب الوزير ألموج كوهين نائب رئيس الأركان "لماذا لا توجد رقابة في بعض الإستوديوهات التي تنشر معلومات حساسة تتعلق بتسليح الجيش؟"، فأجاب الأخير: "لقد أوضحنا للجميع تداعيات ذلك".

وتناول اجتماع مجلس الوزراء أيضًا قضية العودة إلى المدارس، حيث تساءل وزير التراث، عميخاي إلياهو: "هل من الصواب تقصير العام الدراسي وافتتاحه مبكرًا في المستقبل؟"، لتردَّ وزيرة الاستيطان أوريت ستروك بسخرية: "بإمكانكم هزيمة إيران، لكنكم لن تستطيعوا هزيمة المدرِّسين والتلاميذ".

وقال نائب الوزير ماكليف: "هناك مشكلة لدى الجمهور الحريدي؛ علينا تعديل نظام التنبيهات، بحيث يشمل حتى الهواتف التي يصفونها بـ(الحلال)، فهذا خطر حقيقي!".

وتساءل وزير الدفاع، يسرائيل كاتس"هل تستطيع جميع محطات الإذاعة الإقليمية الآن البث في جميع أنحاء البلاد؟".

وطالب رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، باتخاذ إجراءات حاسمة، قائلًا: "اجلسوا وتوصَّلوا إلى حل".

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