انطلاق مظاهرات في مدن إيرانية تنديدًا بالهجمات الإسرائيلية على ‎طهران (صور)

انطلقت اليوم الجمعة، تظاهرات في عدد من المدن الإيرانية، تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على ‎طهران.

زيادة الهجمات على أهداف النظام الإيراني في طهران

وقال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس: “وجهت أوامر إلى الجيش بزيادة الهجمات على أهداف النظام الإيراني في طهران”.

زعزعة استقرار النظام الإيراني

وتابع كاتس: “يجب أن نستهدف جميع رموز النظام الإيراني مثل قوات الباسيج والحرس الثوري. نسهّل عملية إجلاء واسعة النطاق لسكان طهران والهدف هو زعزعة استقرار النظام”.

جهزنا قواتنا المسلحة بكل احتياجاتها للقتال لعدة سنوات

من جهتها، أكدت وكالة فارس للأنباء، أن وزارة الدفاع الإيرانية قالت إنها جهزت القوات المسلحة بكل احتياجاتها للقتال لعدة سنوات.

وأضافت وزارة الدفاع الإيرانية: “كل منشآتنا تواصل عملها بقوة رغم الهجمات المتواصلة على صناعاتنا العسكرية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.