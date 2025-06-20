الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انطلاق مظاهرات في مدن إيرانية تنديدًا بالهجمات الإسرائيلية على ‎طهران (صور)

مظاهرات إيران، فيتو
مظاهرات إيران، فيتو

انطلقت اليوم الجمعة، تظاهرات في عدد من المدن الإيرانية، تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على ‎طهران.

زيادة الهجمات على أهداف النظام الإيراني في طهران

وقال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس: “وجهت أوامر إلى الجيش بزيادة الهجمات على أهداف النظام الإيراني في طهران”.

زعزعة استقرار النظام الإيراني

وتابع كاتس: “يجب أن نستهدف جميع رموز النظام الإيراني مثل قوات الباسيج والحرس الثوري. نسهّل عملية إجلاء واسعة النطاق لسكان طهران والهدف هو زعزعة استقرار النظام”.

جهزنا قواتنا المسلحة بكل احتياجاتها للقتال لعدة سنوات

من جهتها، أكدت وكالة فارس للأنباء، أن وزارة الدفاع الإيرانية قالت إنها جهزت القوات المسلحة بكل احتياجاتها للقتال لعدة سنوات. 

وأضافت وزارة الدفاع الإيرانية: “كل منشآتنا تواصل عملها بقوة رغم الهجمات المتواصلة على صناعاتنا العسكرية”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طهران النظام الإيراني جيش الاحتلال الحرس الثوري وزارة الدفاع الايرانية

مواد متعلقة

إسرائيل تعلن اغتيال عالم نووي إيراني جديد في طهران

‏وزير جيش الاحتلال يحذر حزب الله من المشاركة في الحرب مع إيران

جيش الاحتلال: استهدفنا 3 منصات صاروخية جاهزة للإطلاق في إيران

انفجارات عنيفة تهز مدينتي رشت وسفيد رود والمضادات الأرضية تتصدى لأهداف معادية في طهران

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لكبار رجال الدولة

انهيار عقارين وتصدع الثالث بحدائق القبة، والإسعاف يدفع بـ 8 سيارات (فيديو وصور)

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن العقارين المنهارين بحدائق القبة

إخلاء المباني المجاورة للعقارين المنهارين بحدائق القبة

‏إيران: سنقيد الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية لأسباب أمنية

الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية بضغط من تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

معاينة النيابة لعقارَي حدائق القبة المنهارين: مبانٍ متهالكة وصادر لأحدهما قرار ترميم والآخر إزالة

كاتس: نسهّل عملية إجلاء واسعة لسكان طهران لزعزعة استقرار النظام الإيراني

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الجمعة 20-6-2025 بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20-6-2025

سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 20-6-2025

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

تفسير حلم الكنز في المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

آل البيت النبوي في مصر.. القاسم الطيب، ضريحه مهدد بالانهيار بعد اندثار مراقد 8 من أبناء الصحابة

المزيد
الجريدة الرسمية